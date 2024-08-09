中職／古林睿煬6局好投、陳重廷猛打賞 獅隊擊退桃猿

中職今天在花蓮棒球場的賽事，統一獅隊先發投手古林睿煬繳出6局僅失1分好投，連7場登板優質先發，加上陳重廷敲出超前安打、猛打賞表現，獅隊終場以3比1擊敗樂天桃猿。

桃猿與獅隊在第2局各得1分，戰成平手，7局下獅隊展開攻勢，潘傑楷、林益全、陳重廷接連敲安打，攻下1分超前，許哲晏犧牲觸擊帶有1分打點，終場獅隊就以3比1奪勝。單場MVP由敲出超前安打的陳重廷獲得，全場演出3安猛打賞、包辦2打點。

獅隊先發投手古林睿煬此戰用94球投6局，被敲出5支安打，出現3次四死球，飆出9次三振，僅失1分，雖然中斷個人連續10局無失分，不過已經連7場演出優質先發，最後無關勝敗，勝投由第2任投手劉軒荅拿下。

另一場在新莊棒球場的賽事，富邦悍將在2局下靠著范國宸、蔣智賢接連敲安打，率先攻下1分；不過6局上味全龍隊的吉力吉撈・鞏冠從藍力（AaronLeasher）手中敲出陽春砲，為本季第16轟，幫助球隊追平比數。

7局上龍隊的王順和敲安打後盜上二壘，吳東融再敲安打送回超前分，終場龍隊以2比1擊退悍將。單場MVP由一壘手拿莫・伊漾獲得，他在6局下悍將滿壘時，演出跳接美技沒收蔣智賢的強勁飛球，幫助球隊守下重要分數。

龍隊此戰先發投手艾璞樂（Tyler Eppler）用92球投6局，僅被敲3支安打，投3次保送、3次三振，失掉1分，奪下本季第6勝。