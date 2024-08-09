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中職／兄弟大巨蛋8連勝終結 雄鷹靠哈瑪星止入蛋6連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊吳念庭3局下擊出2分打點二壘安打。記者蘇健忠／攝影
台鋼雄鷹隊吳念庭3局下擊出2分打點二壘安打。記者蘇健忠／攝影

中信兄弟隊在台北大巨蛋的8連勝今天中斷，終結神話的還是在大巨蛋已經6連敗的台鋼雄鷹隊，雄鷹以7：2拿下勝利，靠得是哈瑪星6.2局失1分好投，還有吳念庭2支得點圈安打、貢獻3打點。

前面3場優質先發都吞下敗投的哈瑪星，今天依舊維持穩定表現，第2、5、6局雖被攻上得點圈，但都讓對手無功而返，只有7局上續投在2出局後被連敲3支安打，因而丟掉1分。

哈瑪星以101球投完6.2局，被敲6支安打失1分，賽後防禦率2.66，另有3次三振、1次四壞保送，拿下個人本季第5勝（5敗）。

雄鷹打線3局下就先靠吳念庭的適時一擊敲回2分打點，7局下李振昌登板後突然不穩，1出局、一壘有人下，連投3次四壞保送奉送1分，接手的謝榮豪也是保送再送1分，接著吳念庭又敲出1分打點安打，藍寅倫代打一棒敲回2分。

兄弟今天從先發投手就不穩，艾士特6局被敲4支安打，丟掉2分，雖有8次三振，但也出現多達3次觸身球；牛棚投手合計投出6次四壞球。

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台鋼雄鷹 吳念庭

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