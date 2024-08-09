中職／江坤宇跳接失敗嚇一跳 提前退場是抽筋

中信兄弟隊游擊手江坤宇今天在台北大巨蛋對台鋼雄鷹隊之戰，跳接飛球未果反而倒地，令球迷捏了一把冷汗，好在兄弟球團表示，退場原因為左小腿抽筋。

兄弟與雄鷹之戰進入7局下，雄鷹隊先靠著滿壘後的兩次保送，將比數擴大為4：1，吳念庭再敲出1分打點安打，隨後藍寅倫敲出中外野平飛安打帶有2分打點，而江坤宇跳起來試圖攔截這顆飛球，但伸長手臂仍未能接殺，落地後突然腿部不適。