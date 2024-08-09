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中職／江坤宇跳接失敗嚇一跳 提前退場是抽筋
中信兄弟隊游擊手江坤宇今天在台北大巨蛋對台鋼雄鷹隊之戰，跳接飛球未果反而倒地，令球迷捏了一把冷汗，好在兄弟球團表示，退場原因為左小腿抽筋。
兄弟與雄鷹之戰進入7局下，雄鷹隊先靠著滿壘後的兩次保送，將比數擴大為4：1，吳念庭再敲出1分打點安打，隨後藍寅倫敲出中外野平飛安打帶有2分打點，而江坤宇跳起來試圖攔截這顆飛球，但伸長手臂仍未能接殺，落地後突然腿部不適。
比賽一度因此暫停，兄弟防護員、教練團也都上場觀察江坤宇的狀況，最終決定由張士綸接手游擊防區，江坤宇被攙扶走下場，球團隨後透露，原因為腿部抽筋。
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