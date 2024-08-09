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中職／味全龍復古日再現「龍族情」 18日穿85號緬徐總

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊復古日主視覺特別邀請劉基鴻（左起）、陳冠偉、張祐嘉、蔣少宏四位現役球星詮釋經典。圖／味全龍隊提供
味全龍隊復古日主視覺特別邀請劉基鴻（左起）、陳冠偉、張祐嘉、蔣少宏四位現役球星詮釋經典。圖／味全龍隊提供

中華職棒味全龍隊將於8月16至18日舉辦年度經典盛會「緯來復古日」，以味全龍經典刊物「龍族雜誌」為主軸，在天母主場三連戰帶來復古闖關遊戲、復古拍貼機等精彩周邊活動，周末六、日兩天賽前更有傳奇名將簽名會。

為紀念一代巨擘棒球魔術師徐生明總教練，8月18日復古主題日最終戰全隊將換上85背號球衣，承襲徐總永不放棄精神。

龍隊也特別邀請黃煚隆、張泰山、賈西、克魯茲穿上這套復古球衣，於周末六、日賽前出席「傳奇名將簽名會」與龍迷們近距離互動留下難忘回憶，簽名會參加資格將於官方線上商城開放報名。

本次復古日主視覺特別邀請劉基鴻、陳冠偉、張祐嘉、蔣少宏四位現役球星，分別以三壘重砲、守護神、拼命三郎、鐵捕之形象，向味全龍陣中現有的四位老龍將致敬。

四位現役龍將也重新復刻了當年「龍族雜誌」的封面照片，並製作成龍族雜誌封面復刻酷卡，復古主題日活動期間只要挑戰闖關遊戲均有機會收藏全套。

主題日入場贈品則規劃於8月17日（六）贈送復古球棒造型加油棒、8月18日（日）贈送85球衣皮革鑰匙圈，兩款各於當日發贈6000份，贈完為止。

 此外，復古日活動期間凡至天母球場商店購買任一復古主題商品，含復古球衣、棒球帽、龍寶寶項鍊牌等即贈「復古拍貼機」參加券乙張，每日限額500張贈完為止。 

主題商品方面，8月10日起味全龍天母球場商店及官方線上商城將同步開賣2024版復古球衣，同時是味全龍回歸後推出的第四代復古球衣。

而味全龍與緯來今年首度合作舉辦主題日，緯來也特別為主題日轉播特製復古鏡面視覺，雙方攜手於賽事現場、轉播全面打造復古情懷體驗。

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