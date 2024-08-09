中職／射擊銅牌李孟遠開球 曾與彭政閔、林智勝同當國手

「鷹熊惜英雄」，台鋼雄鷹隊今天邀請奧運射擊銅牌李孟遠到場開球，在本屆巴黎奧運拿下中華射擊隊史第一面獎牌，李孟遠期待「有這一面，就會有更多面。」拿牌的不一定是自己，而是讓未來更多人願意投入這個運動。

第一次進職棒球場的李孟遠，今天站在投手丘上開球，球不落地直接進入雄鷹內野手紀慶然手套中，李孟遠透露，之前會跟父親在靶場傳接球，上場前只練投2、3球就上，「滿震撼的，也滿緊張，原本覺得很簡單，沒想到投手丘那麼遠。」

李孟遠雖然沒進場看過棒球，但早期會關注國際賽，最有印象的球員是彭政閔、林智勝，因為廣州亞運時曾遇過兩人，讓當時16歲的他十分興奮。

李孟遠穿著25號球衣，代表滿靶的25分，也是自己生日25號，他感謝雄鷹隊的邀請，讓射擊運動能讓更多人認識，而進入大巨蛋很喜歡這邊的感覺，「射擊沒這麼多觀眾，來這邊可以刺激一下心臟。」

雖然比賽時李孟遠看起來一派輕鬆，但他也透露，中間努力呼吸維持節奏，「告訴自己你可以，決賽的張力很大，沒有辦法思考，用意志力去撐，表現已經超過想像。」

拿下銅牌的李孟遠雖然寫下歷史，但他結束坐下來時立刻落淚，想說「打這樣還贏不了」，也告訴自己還要繼續練習，朝2028年洛杉磯奧運邁進。