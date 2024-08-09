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中職／鄭凱文11日本季一軍初先發 教頭信任責任感強

中央社／ 台北9日電
中信兄弟鄭凱文。報系資料照
中信兄弟鄭凱文。報系資料照

中職中信兄弟鄭凱文將於11日重返一軍先發，今年剛開季他就在二軍被強襲球打傷腳，教頭平野惠一認為他責任感很強，可以為球隊做出貢獻，鄭凱文也說：「能投多少就投多少。」

36歲的鄭凱文在4月於二軍出賽時被強襲球打到腳，直到6月20日才再度於二軍出賽。兄弟總教練平野惠一表示，預計11日就會讓鄭凱文先發，「希望他為球隊做出貢獻，上半季因為傷勢進度比較晚，但他是責任感很強的選手，相信他可以全心把之前沒有吃到的局數補回來。」

談到之前的意外傷勢，鄭凱文今天則說：「就當作重新再來，當作第2個春訓在練，慢慢找比賽感覺，也跟教練說我準備好了，希望能幫助球隊。」

本季首場一軍出賽就是在台北大巨蛋，鄭凱文表示，不會去想太多，「在二軍那麼炎熱都可以比賽了，就當作變成另外一個天氣，趕快把自己調整好比較重要，能投多少就投多少。」鄭凱文指出，之前旅日時期除了札幌，其他巨蛋都有去過，不過大巨蛋的感覺比較像廣島鯉魚隊主場，休息室比較低。

目前兄弟有3個先發輪值都是洋將，包括克迪（KirkMcCarty）、艾士特（Eric Stout）及猛登（DanielMengden）。鄭凱文認為，不能想說理所當然洋將就是占3個先發輪值位置，「自己要想辦法，怎麼去加強、訓練，如何比他們更好，並把名額搶回來。」

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平野惠一 廣島鯉魚 鄭凱文

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