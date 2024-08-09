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中職／雄鷹10日開箱新洋投鳥松 直言台灣左打多要注意

中央社／ 台北9日電
台鋼雄鷹隊新洋投鳥松。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊新洋投鳥松。圖／台鋼雄鷹隊提供

中職台鋼雄鷹隊明天將在大巨蛋「開箱」新洋投鳥松，他今天表示，在二軍時有透過牛棚練投、實戰投打練習調整狀況，自己已經準備好，並談到台灣左打較多是需要注意的地方。

雄鷹隊在日前簽下新洋投鳥松（Ljay Newsome），他具有美職大聯盟資歷，今年在大西洋聯盟擔任先發，隨後來到雄鷹。雖然鳥松在二軍還沒有出賽紀錄，不過明天即將「開箱」，在台北大巨蛋中職初登板，對上中信兄弟洋投猛登（Daniel Mengden）。

鳥松今天就已經隨隊一軍，他接受訪問時表示，目前已經都準備好，雖然上次比賽已經是3個星期前，在二軍時也沒有正式登板比賽，不過他指出，在二軍有進牛棚練投2次，也有實戰投打練習。

談到對台灣打者的印象，鳥松表示，「很多左打，而且揮棒方式不太一樣，這是比較需要注意的地方。」今天是鳥松首度踏進台北大巨蛋，他指出，這裡的環境很不錯，感覺有點像美職遊騎兵隊球場。

至於目前在台灣的適應情況，鳥松表示，已經在慢慢習慣中，「而且台灣食物很好吃，最喜歡哈瑪星（Nick Margevicius）推薦的小籠包。」被問到外國人都害怕的臭豆腐，他笑說：「還沒有吃過，有機會想吃吃看。」

鳥松與哈瑪星的中文譯名都取自於高雄地名，鳥松笑說，知道自己譯名的意思是指高雄的一個地區，「其實鳥松的發音也跟我的姓氏很像。」

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