中職／平野惠一看陳琥不穩 吳俊偉與呂彥青爭救援

中信兄弟隊昨天雖以9：5擊敗味全龍隊，然而9局下未能完美收尾，陳琥0.1局被敲3安掉2分，總教練平野惠一指出，第1支長打有岳政華的守備瑕疵在，而吳俊偉的救援成功則代表，未來終結者會由他與呂彥青輪流爭取。

兄弟昨天原本領先6分，但9局下陳琥登板後先被敲出二壘安打，接著又被林智勝敲安而掉分，1出局後又出現安打、保送而退場休息，吳俊偉接手後先因高飛犧牲打抓到1出局數也掉1分，最後讓拿莫．伊漾敲出游擊飛球出局。

平野惠一指出，陳琥的第1個打席，球打到岳政華的手套掉了出來，岳政華賽後也有反省，那一球接到或許就不一樣，但也希望陳琥能夠很快調整心情。

中信兄弟隊吳俊偉。圖／中信兄弟隊提供

吳俊偉日前離開終結者位置，改由呂彥青接手，但昨天9局下的危機又由他化解，平野惠一透露，未來這位置就是由兩人競爭，「終結者是全隊牛棚最好的投手，有兩個人競爭是好事，希望他們加油。」

外界對於終結者期待很高，平野惠一也指出，這個位置不簡單，「大家是看結果，他們的技術、心態由我來說不太適合，如果我有終結者經驗的話還可以，但不管小黑、彥青都是困難的任務，大家會覺得不失分理所當然，連幾場掉分信任感馬上下滑，這真的非常困難。」