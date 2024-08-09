中職／鄭凱文準備好11日先發 大巨蛋登板當另一個天氣
中信兄弟隊鄭凱文今天與一軍會合，被戰周日的先發任務，本季首次一軍登板就在台北大巨蛋，鄭凱文笑著指出，在二軍炎熱天氣下都已經投過，「就當另一個天氣去投。」
鄭凱文在4月5日二軍出賽時被強襲球打到右腳後側，復健到6月底才康復，大約7月底準備好可以在一軍出賽，鄭凱文說：「因為受傷的關係，等於重新開始，就當作延長春訓，把自己準備好等待教練的安排。」
鄭凱文從6月20日開始回到二軍出賽，局數逐漸拉長，到8月3日登板時先發7局僅失2分，總教練平野惠一表示，不會特別設定局數，「盡量看他能投多少，對球隊做出貢獻，前面因為傷勢關係比較晚回來，他是責任感重的選手，會想要把局數補回來。」
鄭凱文則表示，自己的投球狀況有越來越好，一軍登板不會要求太多，「很久沒在晚上比了，二軍那麼熱也可以比，這邊比較舒適，能投多少算多少。」
日職時期鄭凱文幾乎集滿日本室內球場，就差札幌巨蛋沒去過，第一次來台北大巨蛋，鄭凱文卻想起廣島的室外球場，「因為休息室比較低，有點像廣島。」
鄭凱文的歸隊也代表先發輪值更加競爭，他也指出，本土投手不能將洋將的3個名額視為理所當然，「教練會希望用洋將取勝，但我們要把名額搶回來，讓教練覺得有這樣的能力，這是我們要去思考的。」
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