快訊

教部核定大漢技術學院停辦 教團怒斥「上下交相賊」：強制輟學

到青埔看預售屋代銷卻說「不賣了」 內行人揭真相：在當地很常見

奧運跆拳道／未能給最好父親節禮物 羅嘉翎遺憾落淚

中職／鄭凱文準備好11日先發 大巨蛋登板當另一個天氣

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊投手鄭凱文今天與一軍會合。記者蘇健忠／攝影
中信兄弟隊投手鄭凱文今天與一軍會合。記者蘇健忠／攝影

中信兄弟鄭凱文今天與一軍會合，被戰周日的先發任務，本季首次一軍登板就在台北大巨蛋，鄭凱文笑著指出，在二軍炎熱天氣下都已經投過，「就當另一個天氣去投。」

鄭凱文在4月5日二軍出賽時被強襲球打到右腳後側，復健到6月底才康復，大約7月底準備好可以在一軍出賽，鄭凱文說：「因為受傷的關係，等於重新開始，就當作延長春訓，把自己準備好等待教練的安排。」

鄭凱文從6月20日開始回到二軍出賽，局數逐漸拉長，到8月3日登板時先發7局僅失2分，總教練平野惠一表示，不會特別設定局數，「盡量看他能投多少，對球隊做出貢獻，前面因為傷勢關係比較晚回來，他是責任感重的選手，會想要把局數補回來。」

鄭凱文則表示，自己的投球狀況有越來越好，一軍登板不會要求太多，「很久沒在晚上比了，二軍那麼熱也可以比，這邊比較舒適，能投多少算多少。」

日職時期鄭凱文幾乎集滿日本室內球場，就差札幌巨蛋沒去過，第一次來台北大巨蛋，鄭凱文卻想起廣島的室外球場，「因為休息室比較低，有點像廣島。」

鄭凱文的歸隊也代表先發輪值更加競爭，他也指出，本土投手不能將洋將的3個名額視為理所當然，「教練會希望用洋將取勝，但我們要把名額搶回來，讓教練覺得有這樣的能力，這是我們要去思考的。」

中信兄弟隊投手鄭凱文今天與一軍會合。記者蘇健忠／攝影
中信兄弟隊投手鄭凱文今天與一軍會合。記者蘇健忠／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 林郁婷金牌戰波蘭對手轉發哏圖 網見翻譯冒火氣：很不妙
▪ 舉重／在上台前先擁抱郭婞淳 銀牌女將暖心舉動感動網友
▪ 桌球／林昀儒安心教練不是台灣人！拿過奧運金牌、打敗18歲莊智淵
▪ 美遭美國絕地大逆轉 塞爾維亞主帥怒批：沒得到裁判尊重
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

中信兄弟 平野惠一 鄭凱文

延伸閱讀

中職／昨被徐若熙壓今攻破鋼龍 平野惠一讚張志豪滿分

中職／張志豪首棒開轟有預言 拚三響砲「沒那麼簡單」

中職／日職重視聲譽更嚴格 平野惠一：賭果汁也不行

中職／打擊區太濕開打後又重新整理 平野惠一能體諒

相關新聞

中職／鄭凱文準備好11日先發 大巨蛋登板當另一個天氣

中信兄弟隊鄭凱文今天與一軍會合，被戰周日的先發任務，本季首次一軍登板就在台北大巨蛋，鄭凱文笑著指出，在二軍炎熱天氣下都已...

中職／雄鷹10日開箱新洋投鳥松 直言台灣左打多要注意

中職台鋼雄鷹隊明天將在大巨蛋「開箱」新洋投鳥松，他今天表示，在二軍時有透過牛棚練投、實戰投打練習調整狀況，自己已經準備好...

中職／平野惠一看陳琥不穩 吳俊偉與呂彥青爭救援

中信兄弟隊昨天雖以9：5擊敗味全龍隊，然而9局下未能完美收尾，陳琥0.1局被敲3安掉2分，總教練平野惠一指出，第1支長打...

棒球／洋基電台賀王建民入台灣名人堂 讚伸卡球具壓倒性威力

今日洋基隊官方電視台《YES Network》在節目中恭賀王建民於本月5日進入台灣棒球名人堂，並回顧了建仔在大聯盟9年生涯，包含2006年與2007年連續2年19勝優異成績，並誇讚建仔的招牌伸卡球具有

中職／重磅！好萊塢巨星喬瑟夫高登李維11日為悍將開球

「國際巨星」再度降臨富邦悍將隊主場！8月11日悍將「征戰野球」主題日賽前，將請到知名演員喬瑟夫·高登·李維（ Josep...

中職／金酒與獅隊合作 羽球男雙金牌李洋21日開球

統一獅隊的金門酒廠棒球主題日將在8月21日登場，而金門酒廠也特別邀請金門之子、剛獲得巴黎奧運男雙羽球金牌的李洋到場，為賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。