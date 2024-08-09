快訊

午後雷陣雨致溪水暴漲 烏來福山地區3少年溯溪受困沙洲

棒球／洋基電台賀王建民入台灣名人堂 讚伸卡球具壓倒性威力

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣棒球名人堂第11屆入堂名人銅雕揭幕暨特展開幕儀式，5日在龍潭名人堂花園大飯店舉行，王建民出席並為自己的銅雕揭幕，前洋基總教練托瑞特別錄製影片祝福。 圖／台灣棒球名人堂提供
台灣棒球名人堂第11屆入堂名人銅雕揭幕暨特展開幕儀式，5日在龍潭名人堂花園大飯店舉行，王建民出席並為自己的銅雕揭幕，前洋基總教練托瑞特別錄製影片祝福。 圖／台灣棒球名人堂提供

今日洋基隊官方電視台《YES Network》在節目中恭賀王建民於本月5日進入台灣棒球名人堂，並回顧了建仔在大聯盟9年生涯，包含2006年與2007年連續2年19勝優異成績，並誇讚建仔的招牌伸卡球具有「壓倒性」威力。

王建民於5日出席於龍潭名人堂飯店舉行的入堂名人銅雕揭幕暨特展開幕儀式，前洋基隊總教練托瑞（Joe Torre）也特地錄影祝福建仔，堪稱是會場的一大彩蛋。而今日《YES Network》也特別提及此事，除了恭賀建仔入選名人堂外，也回顧了他在大聯盟的成績。

建仔生涯的巔峰無疑是2006年與2007年為洋基連2年貢獻19勝。節目中也提及了招牌的伸卡球：「他具有壓倒性威力的伸卡球幫助他贏得了19勝。」但在2008年6月16日客場對戰太空人隊時，因當時投手在國聯仍需上場打擊，建仔在跑壘中扭傷腳踝，整季報銷，自此無法重拾身手。

節目中提到建仔在洋基隊的貢獻，建仔在大聯盟為洋基出戰5個球季，奪下55勝26敗，防禦率4.16，2006年以19勝奪下美聯勝投王。主播也分享：「想知道王建民奮鬥之路的球迷們，你們可以去看看他的紀錄片。」建仔在2013年遭藍鳥隊DFA後便在3A等待機會，2016年在皇家隊重返大聯盟。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 體育署挺林郁婷 中華奧會發函警告IBA並準備提告
▪ 舉重／大陸媒體詢問為何落淚 郭婞淳給了這樣答案
▪ 舉重／連3屆奪牌真的辛苦 郭婞淳連床墊都帶到巴黎
▪ 美國險翻船！柯瑞飆36分、詹皇大三元 末節上演瘋狂大逆轉
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

伸卡球 名人堂 大聯盟 棒球 王建民

相關新聞

中職／重磅！好萊塢巨星喬瑟夫高登李維11日為悍將開球

「國際巨星」再度降臨富邦悍將隊主場！8月11日悍將「征戰野球」主題日賽前，將請到知名演員喬瑟夫·高登·李維（ Josep...

棒球／洋基電台賀王建民入台灣名人堂 讚伸卡球具壓倒性威力

今日洋基隊官方電視台《YES Network》在節目中恭賀王建民於本月5日進入台灣棒球名人堂，並回顧了建仔在大聯盟9年生涯，包含2006年與2007年連續2年19勝優異成績，並誇讚建仔的招牌伸卡球具有

中職／金酒與獅隊合作 羽球男雙金牌李洋21日開球

統一獅隊的金門酒廠棒球主題日將在8月21日登場，而金門酒廠也特別邀請金門之子、剛獲得巴黎奧運男雙羽球金牌的李洋到場，為賽...

中職／昨被徐若熙壓今攻破鋼龍 平野惠一讚張志豪滿分

中信兄弟隊昨天只拿下1分輸給味全龍隊，今天卻以火力反撲9：5拿下勝利，總教練平野惠一先盛讚昨日龍隊先發投手徐若熙，今天勝...

中職／張志豪首棒開轟有預言 拚三響砲「沒那麼簡單」

張志豪是說到做到的男人，今天賽前對安排他擔任第一棒的總教練平野惠一說：「我會打一支全壘打。」開賽後真的瞄準第一球開轟，生...

中職／張志豪首局首打席首球開轟寫狂紀錄 兄弟擒龍

昨天全場只得1分的中信兄弟隊，今天從張志豪創紀錄的首局首打席首球全壘打開始，前兩局就猛攻6分，最終以9：5擊敗味全龍隊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。