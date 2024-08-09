棒球／洋基電台賀王建民入台灣名人堂 讚伸卡球具壓倒性威力

今日洋基隊官方電視台《YES Network》在節目中恭賀王建民於本月5日進入台灣棒球名人堂，並回顧了建仔在大聯盟9年生涯，包含2006年與2007年連續2年19勝優異成績，並誇讚建仔的招牌伸卡球具有「壓倒性」威力。

王建民於5日出席於龍潭名人堂飯店舉行的入堂名人銅雕揭幕暨特展開幕儀式，前洋基隊總教練托瑞（Joe Torre）也特地錄影祝福建仔，堪稱是會場的一大彩蛋。而今日《YES Network》也特別提及此事，除了恭賀建仔入選名人堂外，也回顧了他在大聯盟的成績。

建仔生涯的巔峰無疑是2006年與2007年為洋基連2年貢獻19勝。節目中也提及了招牌的伸卡球：「他具有壓倒性威力的伸卡球幫助他贏得了19勝。」但在2008年6月16日客場對戰太空人隊時，因當時投手在國聯仍需上場打擊，建仔在跑壘中扭傷腳踝，整季報銷，自此無法重拾身手。

Congratulations to former Yankee Chien-Ming Wang on being inducted into the Taiwan Baseball Hall of Fame 👏 pic.twitter.com/UQuWRH8MEM — YES Network (@YESNetwork) 2024年8月9日

節目中提到建仔在洋基隊的貢獻，建仔在大聯盟為洋基出戰5個球季，奪下55勝26敗，防禦率4.16，2006年以19勝奪下美聯勝投王。主播也分享：「想知道王建民奮鬥之路的球迷們，你們可以去看看他的紀錄片。」建仔在2013年遭藍鳥隊DFA後便在3A等待機會，2016年在皇家隊重返大聯盟。