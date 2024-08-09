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中職／金酒與獅隊合作 羽球男雙金牌李洋21日開球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
李洋將為統一獅金門酒廠棒球主題日開球。 圖/統一獅提供
李洋將為統一獅金門酒廠棒球主題日開球。 圖/統一獅提供

統一獅隊的金門酒廠棒球主題日將在8月21日登場，而金門酒廠也特別邀請金門之子、剛獲得巴黎奧運男雙羽球金牌的李洋到場，為賽事擔任開球嘉賓。

金門酒廠長期支持國內體壇發展，統一獅與金門酒廠自2010年起開始合作，今年邁向第15年，而金門酒廠也自2018年至今陪伴李洋走過辛苦訓練時期，一路見證李洋與王齊麟搭檔，連續2屆站上奧運殿堂，為台灣羽球史創下紀錄。

今年巴黎奧運李洋及王齊麟男子羽球雙打，再次拿下金牌達成羽球男雙二連霸佳績，眾所皆知李洋是金門人，金門酒廠特地邀請金門之子連霸雙金李洋，在8月21日前進台南市立棒球場站上投手丘開出漂亮好球。

李洋與金門酒廠淵源深厚，光榮歸國的李洋在邁入教職前夕，除了要與大家分享榮耀外，更莫忘初心，持續支持台灣的運動，特地參加金門酒廠與統一獅隊一同舉辦的金酒主題日，想要一睹台灣英雄李洋風采的球迷，可千萬別錯過。

李洋談到說東京奧運比賽後，2人近3年的成績起伏很大，很多人並不看好他們，很高興可以堅持過來為台灣再帶回一面金牌。記者黃仲明／攝影
李洋談到說東京奧運比賽後，2人近3年的成績起伏很大，很多人並不看好他們，很高興可以堅持過來為台灣再帶回一面金牌。記者黃仲明／攝影

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李洋 統一獅 羽球

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