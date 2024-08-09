中職／金酒與獅隊合作 羽球男雙金牌李洋21日開球
統一獅隊的金門酒廠棒球主題日將在8月21日登場，而金門酒廠也特別邀請金門之子、剛獲得巴黎奧運男雙羽球金牌的李洋到場，為賽事擔任開球嘉賓。
金門酒廠長期支持國內體壇發展，統一獅與金門酒廠自2010年起開始合作，今年邁向第15年，而金門酒廠也自2018年至今陪伴李洋走過辛苦訓練時期，一路見證李洋與王齊麟搭檔，連續2屆站上奧運殿堂，為台灣羽球史創下紀錄。
今年巴黎奧運李洋及王齊麟男子羽球雙打，再次拿下金牌達成羽球男雙二連霸佳績，眾所皆知李洋是金門人，金門酒廠特地邀請金門之子連霸雙金李洋，在8月21日前進台南市立棒球場站上投手丘開出漂亮好球。
李洋與金門酒廠淵源深厚，光榮歸國的李洋在邁入教職前夕，除了要與大家分享榮耀外，更莫忘初心，持續支持台灣的運動，特地參加金門酒廠與統一獅隊一同舉辦的金酒主題日，想要一睹台灣英雄李洋風采的球迷，可千萬別錯過。
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