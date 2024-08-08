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中職／昨被徐若熙壓今攻破鋼龍 平野惠一讚張志豪滿分

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒晚上在天母棒球場舉行例行賽，由味全龍隊與中信兄弟隊交手，中信兄弟以9比5獲勝，比賽結束後球員在球場慶祝勝利。記者林伯東／攝影
中華職棒晚上在天母棒球場舉行例行賽，由味全龍隊與中信兄弟隊交手，中信兄弟以9比5獲勝，比賽結束後球員在球場慶祝勝利。記者林伯東／攝影

中信兄弟隊昨天只拿下1分輸給味全龍隊，今天卻以火力反撲9：5拿下勝利，總教練平野惠一先盛讚昨日龍隊先發投手徐若熙，今天勝出關鍵在第1局就能夠得分，「張志豪表現滿分。」

兄弟昨天面對徐若熙先發的6局吞下11次三振，僅在5局上開局兩支安打攻占一、三壘後，靠著成功的強迫取分拿下1分，追平比數，只不過6局下又失血而輸球。

平野惠一表示：「就我們的觀點，昨天打擊沒有發揮，對方的觀點就是投手的投很好，徐若熙有這樣的實力，1：1的比數是預料之內，他的球速150幾公里，卡特球也很快，變化球犀利，狀況這麼好，本來就很難打個5分、10分，不是像打電動那樣。」

不過平野惠一認為，昨天能夠從徐若熙拿下1分的模式很好，是未來要從好投手手中得分的範本，不只是靠打擊，有各種方式能夠得分、製造壓力。

而今天兄弟打線前2局就拿下6分，最終龍隊先發投手鋼龍雖然撐滿5局，不過單場掉8分平生涯新高，平野惠一表示：「鋼龍也是很好的洋投，第1局能夠拿下分數，大家都做得很好。」

而昨天沒出賽、今天第1棒的張志豪更寫下個人連2場第1棒出賽都首局首打席首球開轟的史上第1人紀錄，平野惠一表示：「他有來跟我說會打1支，今天選球很好，給予投手施加壓力，表現滿分。」

中華職棒晚上在天母棒球場舉行例行賽，由味全龍隊與中信兄弟隊交手，中信兄弟隊岳政華二局上擊出二分打點安打。記者林伯東／攝影
中華職棒晚上在天母棒球場舉行例行賽，由味全龍隊與中信兄弟隊交手，中信兄弟隊岳政華二局上擊出二分打點安打。記者林伯東／攝影

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平野惠一 張志豪 徐若熙

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