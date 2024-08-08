中職／昨被徐若熙壓今攻破鋼龍 平野惠一讚張志豪滿分

中信兄弟隊昨天只拿下1分輸給味全龍隊，今天卻以火力反撲9：5拿下勝利，總教練平野惠一先盛讚昨日龍隊先發投手徐若熙，今天勝出關鍵在第1局就能夠得分，「張志豪表現滿分。」

兄弟昨天面對徐若熙先發的6局吞下11次三振，僅在5局上開局兩支安打攻占一、三壘後，靠著成功的強迫取分拿下1分，追平比數，只不過6局下又失血而輸球。

平野惠一表示：「就我們的觀點，昨天打擊沒有發揮，對方的觀點就是投手的投很好，徐若熙有這樣的實力，1：1的比數是預料之內，他的球速150幾公里，卡特球也很快，變化球犀利，狀況這麼好，本來就很難打個5分、10分，不是像打電動那樣。」

不過平野惠一認為，昨天能夠從徐若熙拿下1分的模式很好，是未來要從好投手手中得分的範本，不只是靠打擊，有各種方式能夠得分、製造壓力。

而今天兄弟打線前2局就拿下6分，最終龍隊先發投手鋼龍雖然撐滿5局，不過單場掉8分平生涯新高，平野惠一表示：「鋼龍也是很好的洋投，第1局能夠拿下分數，大家都做得很好。」