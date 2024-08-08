中職／中信兄弟9:5擊敗味全龍
中華職棒晚上在天母棒球場舉行例行賽，由味全龍隊與中信兄弟隊交手，中信兄弟張志豪在1局上，對上洋投鋼龍的第1球就揮棒，把球轟出右外野全壘打牆外，為兄弟率先拿下1分，隨後岳政華和許基宏安打得分，一局結束2:0中信領先。
二局上兄弟岳政華擊出2分打點安打，投手暴投加上陳子豪犧牲高飛球再拿2分，二局下味全劉俊緯擊出1分打點安打，二局結束6:1 中信領先。
五局上中信王威晨與高宇杰各擊出1分打點安打拉大差距，六局上張志豪再擊出安打拿分。雖然味全龍陸續也有分數進帳，但最終以9:5，以4分之差落敗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言