中職／中信兄弟9:5擊敗味全龍

中華職棒晚上在天母棒球場舉行例行賽，由味全龍隊與中信兄弟隊交手，中信兄弟張志豪在1局上，對上洋投鋼龍的第1球就揮棒，把球轟出右外野全壘打牆外，為兄弟率先拿下1分，隨後岳政華和許基宏安打得分，一局結束2:0中信領先。

二局上兄弟岳政華擊出2分打點安打，投手暴投加上陳子豪犧牲高飛球再拿2分，二局下味全劉俊緯擊出1分打點安打，二局結束6:1 中信領先。