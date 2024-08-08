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中職／張志豪首棒開轟有預言 拚三響砲「沒那麼簡單」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒晚上在天母棒球場舉行例行賽，由味全龍隊與中信兄弟隊交手，中信兄弟張志豪（右）共擊出一支全壘打、二支安打，拿下兩分打點。記者林伯東／攝影
中華職棒晚上在天母棒球場舉行例行賽，由味全龍隊與中信兄弟隊交手，中信兄弟張志豪（右）共擊出一支全壘打、二支安打，拿下兩分打點。記者林伯東／攝影

張志豪是說到做到的男人，今天賽前對安排他擔任第一棒的總教練平野惠一說：「我會打一支全壘打。」開賽後真的瞄準第一球開轟，生涯第3次首局首打席首球全壘打，連續2場第1棒擊出首局首打席首球全壘打更是中職第1人。

中信兄弟隊今天以9：5擊敗味全龍隊，張志豪首局開轟點燃攻勢，前2局就從鋼龍手中拿下6分，奠定勝利基礎，張志豪說：「我本來就比較積極攻擊，這2支還有前面（2015年）那支，都有鎖定到位置。」

張志豪前一場出賽在8月4日，擔任先發第1棒時也在台北大巨蛋敲出首局首打席全壘打，再往前則是2015年9月5日的首局首打席全壘打，3支都是首球就開轟，不過張志豪說：「大巨蛋是主場不算，我自己覺得啦，想要在全場第1球開轟。」

打第1棒就開轟，張志豪表示賽前有跟平野總教練討論打擊策略，「他是說照我想的去走就好。」而平野賽後則說：「賽前志豪來跟我說，會打1支，真的說到做到。」

接下來是否繼續打第1棒？張志豪表示，現代棒球有將強打排在第1棒的趨勢，但主要是看教練的想法，「我是還好，老了跑不動了還打第1棒？」

去年8月8日張志豪締造單場三響砲，他也透露今天後面打席也想拚一下，「但全壘打沒那麼簡單。」甚至透露目前5轟的自己想要拚拚看全壘打王，「但是第一名太遠了。」轉念又說：「還是給自己一個動力啦。」

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中職 張志豪

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