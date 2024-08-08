中職／張志豪首局首打席首球開轟寫狂紀錄 兄弟擒龍

昨天全場只得1分的中信兄弟隊，今天從張志豪創紀錄的首局首打席首球全壘打開始，前兩局就猛攻6分，最終以9：5擊敗味全龍隊，穩住下半季戰績第一地位。

張志豪今天扛起先發第1棒，1局上面對鋼龍投出的第1球就揮棒，敲出右外野陽春砲，他在前一場8月4日先發時，也是第1棒在首局首打席首球開轟，連續兩場擔任第1棒擊出首局首打席首球全壘打是中職第1人。

兄弟在1局上靠著許基宏適時安打追加1分，2局上則是1出局後靠對手失誤加上2次四壞形成滿壘，岳政華敲安有2分打點，陳子豪再敲出高飛犧牲打。

中華職棒晚上在天母棒球場舉行例行賽，由味全龍隊與中信兄弟隊交手，中信兄弟隊派出克迪擔任先發。記者林伯東／攝影

龍隊雖在2局上劉俊緯安打追回1分、4局下拿莫．伊漾轟出陽春砲，6局下蔣少宏也有一發陽春砲，然而兄弟安打繼續串連，5局上攻下2分，6局上張志豪的二壘打有1分打點。

張志豪全場3打數2安打，包含1發陽春砲，貢獻2分打點，另有1次四壞保送，跑回2分，6局上敲安後靠推進上三壘，隨後換代跑退場休息。

龍隊先發投手鋼龍雖然撐滿5局，不過單場掉8分追平生涯最高，其中6分責失，前一次失8分已經是2022年5月29日，當時對手也是中信兄弟，先發6.1局掉8分（5分責失）。

中華職棒晚上在天母棒球場舉行例行賽，由味全龍隊與中信兄弟隊交手，味全龍先發投手由鋼龍擔任。記者林伯東／攝影

兄弟先發投手克迪則是5.1局被敲7支安打包含2轟，不過只掉3分，仍然拿下勝投。