棒球／日本夏季甲子園開打 大阪桐蔭5比0完封對手晉次輪

第106屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天進行第2天賽事，大阪桐蔭高中派出中野大虎繳出9局完投完封，讓球隊在首戰以5比0擊敗沖繩縣興南高中，順利晉級第2輪賽事。

朝日新聞、日本放送協會（NHK）報導，大阪桐蔭今天先發投手為高二的右投中野大虎，他以時速逾140公里的直球加上球路多變的變化球，主投9局被敲4支安打無失分，並送出3次三振，成功封鎖對手打線。

後攻的大阪桐蔭於3局下半，吉田翔輝與宮本樂久連續揮出帶有打點的安打，幫助球隊率先取得3分。

比賽進入4局下半，大阪桐蔭在1人出局情況下，打線接連擊出安打攻占滿壘，興南高中的投手則投出四壞保送，讓大阪桐蔭再添得1分。

接著吉田翔輝又在滿壘時敲出二壘方向滾地球，替大阪桐蔭再添1分，球隊於4局下結束時就以5比0大幅領先對手。

先攻的興南高中到9局上半都沒能取得分數，儘管先發投手田崎颯士在這場比賽奮力拚搏，但主投6.2局被敲8安掉5分，表現不甚理想，打線也沒有提供火力支援，最終不敵大阪桐蔭。

夏季甲子園今天第2場賽事，由石川縣的小松大谷高中以8比4擊敗大分縣的明豐高中，挺進第2輪。

今天第3場比賽，京都府的京都國際中學高中以7比3力退南北海道的札幌日本大學高中。