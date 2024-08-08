中職／純正核彈頭！張志豪連2場首局首打席開轟
中信兄弟隊昨天遭到徐若熙封鎖，今天張志豪扛起第一棒又扮演核彈頭，首局首打席就開轟，這是他生涯第3支、本季第2支首局首打席，而且還是連續兩場擔任第1棒都在第1局開轟。
今晚在天母棒球場的兄弟與味全龍隊之戰，張志豪在1局上面對鋼龍投出的第1球就揮棒，把球掃到右外野全壘打牆外，為兄弟取得1：0領先。
張志豪前一場出賽在8月4日，擔任先發第1棒時也在台北大巨蛋敲出首局首打席全壘打，再往前則是2015年9月5日的首局首打席全壘打，而且3支都是首球就開轟。
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