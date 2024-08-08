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日本九州外海規模7.1強震 鹿兒島「民宅倒塌、邊坡崩落」畫面曝光

中職／味全龍與悠遊付合作 買門票最高享10%回饋

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍與「悠遊付 Easy Wallet」合作，天母球場現場購票加入「悠遊付」線上支付。圖／味全龍隊提供
味全龍與「悠遊付 Easy Wallet」合作，天母球場現場購票加入「悠遊付」線上支付。圖／味全龍隊提供

味全龍為體貼球迷，與「悠遊付 Easy Wallet」推出中職球隊跨界合作，球迷至天母球場現場購票除原有現金、動滋券及兩項行動支付方式外，即日起再加入「悠遊付」線上支付，期間限定活動最高享10%回饋。

根據統計去年台灣行動支付使用率已達77%，悠遊付自2020年上線已累積超過300萬名用戶，除了儲值、提領、付款及轉帳，悠遊付支援悠遊卡管理功能更是一大特點。

龍隊主場天母球場鄰近捷運芝山站，球迷可選擇轉乘公車或是YouBike，不論搭乘大眾運輸或是公共自行車都可輕鬆使用悠遊付，十分便利。

味全龍與「悠遊付 Easy Wallet」合作，天母球場現場購票加入「悠遊付」線上支付。圖／味全龍隊提供
味全龍與「悠遊付 Easy Wallet」合作，天母球場現場購票加入「悠遊付」線上支付。圖／味全龍隊提供

龍隊與「悠遊付」合作，不僅可於售票窗口支付，一樓店鋪味全龍天母旗艦店、二樓味全龍商品門市、福利社以上四處支付點均可使用。

味全龍與悠遊付攜手打造「夏日棒球應援季」活動，即日起至10月31日止，周一至周四全通路筆筆最高回饋3%，周五至周日另外加碼除全通路筆筆最高回饋3%，再享夏日棒球應援季筆筆7%回饋，累計筆筆最高享10%回饋。每人上限回饋100元，活動期間總額上限10萬元，送完為止。

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中職 味全龍 棒球

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