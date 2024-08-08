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中職／心若倦了…徐若熙修正出手點落差 找回最好自己
味全龍隊徐若熙徐若熙昨天對中信兄弟隊6局11K，特別的是已經連續2場先發都投滿6局且無保送，被總教練葉君璋說是「重要指標」，因為今年的徐若熙曾受保送所苦，保送率高達9.61%是生涯新高。
徐若熙2021年的新人年，整季僅25次四壞保送，今年還沒結束已累積27次，而前兩個球季的保送率分別是2021年7.53%、2023年3.45%，今年明顯增加。
保送激增，徐若熙自己當然也很有感，「壘上有人本來就比較不好投，安打的話另當別論，但保送是自己製造危機，上半季好壞球比較明顯，也導致用球數偏多。」
下半季徐若熙在總教練葉君璋每日調整下，找回好感覺，「能夠吸引對方去追打，主要是變化球、速球的出手點都一樣，會讓對方想要揮棒，上半季就算投到好的壞球，對方也不會揮棒。」
出手點相同，也就代表徐若熙的強項「共軌時間」能夠發揮，拉長速球和變化球軌跡重疊的時間，讓打者難以辨別，不過徐若熙點出另一點，「好球率有也有差別，好球多對方會比較積極攻擊，守備機會也比較多。」
出手點有落差的問題，徐若熙坦言是球季開打前就發現，「可能是疲勞吧，從22年年尾復健開始，去年努力回到球場，經歷總冠軍賽，季後又有亞錦賽，沒什麼時間休息。」
徐若熙說的疲勞不是身體上，而是心理上，感覺沒有真正喘口氣的時間，過去喜愛釣蝦的他說：「蝦竿都一層灰了。」賽後回到宿舍頂多看看Netflix放鬆，但棒球人愛的「出球制勝」他反而沒看，因為想要脫離日常場景，「我都看鬼片、恐怖片。」
另一項新增的興趣是去年剛買的汽車，徐若熙花費不少時間在照顧愛車上，對於研究汽車特別有興趣，談到隊友王維中之前曾為跑車代言，徐若熙一臉羨慕地說：「人家就長得帥啊，站在車旁邊就很好看。」徐若熙也期待有汽車廠商能夠找上門。
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