快訊

日九州宮崎規模7.1強震傳災情 2機場急封跑道！航廈內玻璃碎滿地畫面曝光

奧運跆拳道／離場時行走不便！羅嘉翎首戰落敗靜待復活機會

花蓮下午5:36規模4.4地震！最大震度3級 9縣市有感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／心若倦了…徐若熙修正出手點落差 找回最好自己

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手徐若熙。記者侯永全／攝影
味全龍隊先發投手徐若熙。記者侯永全／攝影

味全龍隊徐若熙徐若熙昨天對中信兄弟隊6局11K，特別的是已經連續2場先發都投滿6局且無保送，被總教練葉君璋說是「重要指標」，因為今年的徐若熙曾受保送所苦，保送率高達9.61%是生涯新高。

徐若熙2021年的新人年，整季僅25次四壞保送，今年還沒結束已累積27次，而前兩個球季的保送率分別是2021年7.53%、2023年3.45%，今年明顯增加。

保送激增，徐若熙自己當然也很有感，「壘上有人本來就比較不好投，安打的話另當別論，但保送是自己製造危機，上半季好壞球比較明顯，也導致用球數偏多。」

下半季徐若熙在總教練葉君璋每日調整下，找回好感覺，「能夠吸引對方去追打，主要是變化球、速球的出手點都一樣，會讓對方想要揮棒，上半季就算投到好的壞球，對方也不會揮棒。」

出手點相同，也就代表徐若熙的強項「共軌時間」能夠發揮，拉長速球和變化球軌跡重疊的時間，讓打者難以辨別，不過徐若熙點出另一點，「好球率有也有差別，好球多對方會比較積極攻擊，守備機會也比較多。」

出手點有落差的問題，徐若熙坦言是球季開打前就發現，「可能是疲勞吧，從22年年尾復健開始，去年努力回到球場，經歷總冠軍賽，季後又有亞錦賽，沒什麼時間休息。」

徐若熙說的疲勞不是身體上，而是心理上，感覺沒有真正喘口氣的時間，過去喜愛釣蝦的他說：「蝦竿都一層灰了。」賽後回到宿舍頂多看看Netflix放鬆，但棒球人愛的「出球制勝」他反而沒看，因為想要脫離日常場景，「我都看鬼片、恐怖片。」

另一項新增的興趣是去年剛買的汽車，徐若熙花費不少時間在照顧愛車上，對於研究汽車特別有興趣，談到隊友王維中之前曾為跑車代言，徐若熙一臉羨慕地說：「人家就長得帥啊，站在車旁邊就很好看。」徐若熙也期待有汽車廠商能夠找上門。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 拳擊／對手比「X」不解釋 外國拳迷不捨林郁婷
▪ 拳擊／林郁婷金牌戰對手是黑馬 波蘭20歲新星今年竟參選過
▪ 田徑／最後100公尺超車3人！美國霍爾400公尺史詩級逆轉奪金
▪ 巴黎奧運／陳念琴獲第五面獎牌 國光獎金目前已發出9340萬元
▪ 美國4強再戰塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金4銅排名42 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

中信兄弟 徐若熙 葉君璋

延伸閱讀

中職／球棒壞壞陳俊秀氣到折斷 兄弟前3棒談徐若熙只有讚

中職／徐若熙11K好投獲「頂尖」評價 葉總談拿莫守游擊

中職／徐若熙穿長襪拐氣成功 11K好投有葉總特調

影／中職 徐若熙狂飆11次三振 龍力退兄弟

相關新聞

中職／心若倦了…徐若熙修正出手點落差 找回最好自己

味全龍隊徐若熙徐若熙昨天對中信兄弟隊6局11K，特別的是已經連續2場先發都投滿6局且無保送，被總教練葉君璋說是「重要指標...

中職／球棒壞壞陳俊秀氣到折斷 兄弟前3棒談徐若熙只有讚

味全龍隊徐若熙昨天將中信兄弟隊K得暈頭轉向，陳俊秀被三振後更氣到折斷球棒，但他澄清與徐若熙無關、是針對棒子，「拿它打了1...

中職／亞太棒球場不改人工草皮了 葉總經驗談：夏天熱

台南亞太棒球場要使用人工草皮或天然草皮引起廣大討論，味全龍隊在天母棒球場就是使用人工草皮，總教練葉君璋分享經驗談「夏天真...

中職／獅隊4洋投太穩！5號洋投凱力士離隊無緣一軍開箱

季前統一簽下2017年經典賽以色列國手凱力士（Jake Kalish），期許能發揮左投優勢並囤積洋投戰力，但本季獅隊一軍啟用的4名洋將表現皆十分優秀，凱力士苦等不到升上一軍開箱的機會。今日獅隊翻譯吳承

棒球／龜山少棒前進威廉波特 盼奪冠挑戰隊史最佳成績

代表台灣前往美國威廉波特參加LLB世界少棒聯盟少棒組世界賽的桃園市龜山國小，已於今天上午搭機前往美國，首場賽事將面對加拿...

中職／FA躍上韓職舞台應援 悍將與起亞虎還有全面交流

中職富邦悍將球團總經理陳昭如6日前往海外拜會韓職起亞虎球團，並安排Fubon Angels與KIA Tigers Che...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。