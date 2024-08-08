中職／球棒壞壞陳俊秀氣到折斷 兄弟前3棒談徐若熙只有讚

味全龍隊徐若熙昨天將中信兄弟隊K得暈頭轉向，陳俊秀被三振後更氣到折斷球棒，但他澄清與徐若熙無關、是針對棒子，「拿它打了10次有7、8次被三振吧。」

昨天在天母棒球場的龍象戰打到4局上1出局後，陳俊秀揮棒落空被徐若熙三振出局後，順勢一抬腳就將球棒「對折」，隨後帶著斷棒走下球場，陳俊秀此戰面對徐若熙的3打席全數吞K，直到9局上才敲出安打。

「他昨天狀況真的很好。」打第3棒的陳俊秀稱讚起徐若熙6局11K的表現，「卡特球都還有140幾。」不過折斷球棒跟被徐若熙三振的關係不大，「拿那支太常被三振了，我已經給過它機會了，乾脆送它離開。」

陳俊秀折斷自己的球棒不算常見，他印象中上一次是在台南棒球場，那已經是2020年，當時被統一獅隊劉軒荅的變速球釣到揮棒落空，也是氣到折斷球棒。

自折球棒常客是同隊的陳子豪，陳子豪笑說：「我很久沒有了，已經修身養性。」他記得過去最瘋狂的一季，「球隊提供的球棒額度都打完了，還自掏腰包買球棒花到18萬，那時候月薪20幾萬吧，不要跟錢過不去。」而陳子豪平常打的球棒大概3、4千元一支。

至於昨天徐若熙的表現，兄弟前三棒都驚嘆不已，打第1棒的詹子賢搖搖頭說：「球完全都在好球帶邊邊角角，球速還有156、157公里。」第2棒的陳子豪則說：「根本當國際賽在丟，只要好好保養身體，一定能夠出國。」