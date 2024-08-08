快訊

日九州宮崎規模7.1強震傳災情 2機場急封跑道！航廈內玻璃碎滿地畫面曝光

奧運跆拳道／離場時行走不便！羅嘉翎首戰落敗靜待復活機會

花蓮下午5:36規模4.4地震！最大震度3級 9縣市有感

中職／獅隊4洋投太穩！5號洋投凱力士離隊無緣一軍開箱

聯合新聞網／ 綜合報導
凱力士本季在二軍繳出7勝1敗，防禦率2.30的表現。 圖／統一獅隊提供
凱力士本季在二軍繳出7勝1敗，防禦率2.30的表現。 圖／統一獅隊提供

季前統一簽下2017年經典賽以色列國手凱力士（Jake Kalish），期許能發揮左投優勢並囤積洋投戰力，但本季獅隊一軍啟用的4名洋將表現皆十分優秀，凱力士苦等不到升上一軍開箱的機會。今日獅隊翻譯吳承軒張貼在機場送別凱力士的限時動態，並給予感謝與祝福。

凱力士過往最高層級曾到3A，球速並非頂尖，沒有亞洲職棒的資歷，但左投的優勢以及小聯盟時期具有先發與後援的經驗，因此仍被獅隊相中。季前熱身賽擔任2場先發，繳出1勝0敗，防禦率3.52的成績。本季在二軍出賽14場，12場先發2場後援，繳出7勝1敗的好表現。

獅隊翻譯吳承軒在個人IG張貼送別凱力士的限時動態。 截圖自吳承軒IG
獅隊翻譯吳承軒在個人IG張貼送別凱力士的限時動態。 截圖自吳承軒IG

雖然凱力士在二軍繳出防禦率2.30，74.1局的投球中ERA+是優異的168，但由於獅隊一眾洋投表現皆穩定且優異，本季最強洋投勝騎士本季目前為止主投112局，防禦率僅1.77，ERA+高達209，布雷克、羅昂以及有傷在身的裴瑞茲，防禦率都是優異的2甚至是1開頭，ERA+也都至少高於160，讓凱力士苦無表現機會。

獅隊總教練林岳平在6月的訪問中提到，若戰績領先，凱力士會成為備案之一。但獅隊上半季尾聲戰績陷入膠著，下半季各隊目前戰況也較為緊繃，獅隊並無餘裕拉上凱力士開箱。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 拳擊／對手比「X」不解釋 外國拳迷不捨林郁婷
▪ 拳擊／林郁婷金牌戰對手是黑馬 波蘭20歲新星今年竟參選過
▪ 田徑／最後100公尺超車3人！美國霍爾400公尺史詩級逆轉奪金
▪ 巴黎奧運／陳念琴獲第五面獎牌 國光獎金目前已發出9340萬元
▪ 美國4強再戰塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金4銅排名42 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

中職 林岳平 統一獅

相關新聞

中職／心若倦了…徐若熙修正出手點落差 找回最好自己

味全龍隊徐若熙徐若熙昨天對中信兄弟隊6局11K，特別的是已經連續2場先發都投滿6局且無保送，被總教練葉君璋說是「重要指標...

中職／球棒壞壞陳俊秀氣到折斷 兄弟前3棒談徐若熙只有讚

味全龍隊徐若熙昨天將中信兄弟隊K得暈頭轉向，陳俊秀被三振後更氣到折斷球棒，但他澄清與徐若熙無關、是針對棒子，「拿它打了1...

中職／亞太棒球場不改人工草皮了 葉總經驗談：夏天熱

台南亞太棒球場要使用人工草皮或天然草皮引起廣大討論，味全龍隊在天母棒球場就是使用人工草皮，總教練葉君璋分享經驗談「夏天真...

中職／獅隊4洋投太穩！5號洋投凱力士離隊無緣一軍開箱

季前統一簽下2017年經典賽以色列國手凱力士（Jake Kalish），期許能發揮左投優勢並囤積洋投戰力，但本季獅隊一軍啟用的4名洋將表現皆十分優秀，凱力士苦等不到升上一軍開箱的機會。今日獅隊翻譯吳承

棒球／龜山少棒前進威廉波特 盼奪冠挑戰隊史最佳成績

代表台灣前往美國威廉波特參加LLB世界少棒聯盟少棒組世界賽的桃園市龜山國小，已於今天上午搭機前往美國，首場賽事將面對加拿...

中職／FA躍上韓職舞台應援 悍將與起亞虎還有全面交流

中職富邦悍將球團總經理陳昭如6日前往海外拜會韓職起亞虎球團，並安排Fubon Angels與KIA Tigers Che...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。