中職／獅隊4洋投太穩！5號洋投凱力士離隊無緣一軍開箱

季前統一簽下2017年經典賽以色列國手凱力士（Jake Kalish），期許能發揮左投優勢並囤積洋投戰力，但本季獅隊一軍啟用的4名洋將表現皆十分優秀，凱力士苦等不到升上一軍開箱的機會。今日獅隊翻譯吳承軒張貼在機場送別凱力士的限時動態，並給予感謝與祝福。

凱力士過往最高層級曾到3A，球速並非頂尖，沒有亞洲職棒的資歷，但左投的優勢以及小聯盟時期具有先發與後援的經驗，因此仍被獅隊相中。季前熱身賽擔任2場先發，繳出1勝0敗，防禦率3.52的成績。本季在二軍出賽14場，12場先發2場後援，繳出7勝1敗的好表現。

獅隊翻譯吳承軒在個人IG張貼送別凱力士的限時動態。 截圖自吳承軒IG

雖然凱力士在二軍繳出防禦率2.30，74.1局的投球中ERA+是優異的168，但由於獅隊一眾洋投表現皆穩定且優異，本季最強洋投勝騎士本季目前為止主投112局，防禦率僅1.77，ERA+高達209，布雷克、羅昂以及有傷在身的裴瑞茲，防禦率都是優異的2甚至是1開頭，ERA+也都至少高於160，讓凱力士苦無表現機會。

獅隊總教練林岳平在6月的訪問中提到，若戰績領先，凱力士會成為備案之一。但獅隊上半季尾聲戰績陷入膠著，下半季各隊目前戰況也較為緊繃，獅隊並無餘裕拉上凱力士開箱。