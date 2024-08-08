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中職／亞太棒球場不改人工草皮了 葉總經驗談：夏天熱

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
亞太棒球訓練中心成棒主球場，台南市政府決定維持原本天然草皮後，事件也終於落幕。 記者吳淑玲／攝影
亞太棒球訓練中心成棒主球場，台南市政府決定維持原本天然草皮後，事件也終於落幕。 記者吳淑玲／攝影

台南亞太棒球場要使用人工草皮或天然草皮引起廣大討論，味全龍隊在天母棒球場就是使用人工草皮，總教練葉君璋分享經驗談「夏天真的很熱」，也認為考量重點是看「那座城市容不容易下雨」。

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場原本打算將天然草皮換成人工草皮，不過中職會長蔡其昌向台南市反映，球員、教練們多半傾向天然草皮，獲得市長認同，今天台南市政府決定維持原本天然草皮後，事件也終於落幕。

台灣目前只有天母棒球場、台北大巨蛋使用人工草皮，只有天母同樣是室外球場，外界最好奇的草皮聚熱效應，葉君璋也坦言，使用上在夏天是真的滿炎熱。

「還是要看需求。」葉總解釋，「主要是以當地天氣做考量，正常來說是這樣。」葉君璋坦言，球員時期自己也喜歡天然草皮，「比較像是真正棒球，對膝蓋負擔也比較小，不過容易下雨的話，人工草皮還是最好的選擇。」

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中職 棒球 葉君璋

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