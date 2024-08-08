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棒球／龜山少棒前進威廉波特 盼奪冠挑戰隊史最佳成績

中央社／ 台北8日電
桃園市龜山國小代表台灣前往美國威廉波特參加LLB世界少棒聯盟少棒組世界賽，8日上午搭機前往美國，喊出目標挑戰冠軍，盼能創下隊史參賽最佳成績。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社
桃園市龜山國小代表台灣前往美國威廉波特參加LLB世界少棒聯盟少棒組世界賽，8日上午搭機前往美國，喊出目標挑戰冠軍，盼能創下隊史參賽最佳成績。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社

代表台灣前往美國威廉波特參加LLB世界少棒聯盟少棒組世界賽的桃園市龜山國小，已於今天上午搭機前往美國，首場賽事將面對加拿大，目標挑戰冠軍，盼能創下隊史參賽最佳成績。

台灣自2003年重返威廉波特後，龜山國小第4次前往美國參加世界賽，首場賽事將面對加拿大，預計台灣時間15日凌晨5時開打。龜山隊史最佳成績是於2009年拿下亞軍，去年雖然只獲得季軍，但榮獲以洛許（Jack Losch）為名的團隊運動精神獎，為台灣球隊首次獲獎。

龜山國小在今年3月由台灣世界少棒聯盟（TLLB）主辦的謝國城盃少棒獲得冠軍，獲得代表台灣參加亞太區的資格。在7月韓國的亞太資格賽中，台灣雖然預賽輸給韓國，但在重要的冠軍戰最終擊敗韓國隊，順利取得前進世界賽的資格。

世界少棒聯盟（LLB）少棒組（Little League）世界賽將於15日開打，龜山籤表同分區有加拿大、澳洲、古巴、歐洲代表，冠軍戰預計於台灣時間26日凌晨3時舉行。

由於時差的關係，賽事大多在台灣深夜舉行，台灣世界少棒聯盟表示，希望透過賽事直播，喚醒大家60、70年代深夜加油的群體記憶外，也能為小球員留下難忘紀錄；MOD愛爾達體育4台及Getwin SportTwitch頻道將全程LIVE中文轉播龜山所有賽事。

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