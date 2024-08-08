中職／FA躍上韓職舞台應援 悍將與起亞虎還有全面交流

中職富邦悍將球團總經理陳昭如6日前往海外拜會韓職起亞虎球團，並安排Fubon Angels與KIA Tigers Cheerleader一起站上光州起亞冠軍球場舞台為起亞虎應援。作為起亞虎球隊主要贊助夥伴的富邦現代人壽，也一同歡迎Fubon Angels來訪。

6日賽事開場表演，由五位Fubon Angels秀秀子、丹丹、檸檬、Jessy、李雅英，與四位KIA Tigers Cheerleader金韓拿、鄭嘉睿、劉世彬、千昭允，共同演出悍將年度主題歌曲「GO STONGER」。

二局下時Fubon Angels特別用韓文向全場球迷自我介紹，其中曾擔任起亞虎啦啦隊的李雅英，本次「回娘家」更受到全場球迷熱情掌聲歡迎。

四局上則由隊長秀秀子領軍，帶來悍將局間歌曲「Here We Go」演出，四局下則換由李雅英代表，與球迷玩起大眼瞪小眼的趣味局間遊戲，再度展現出電眼笑容魅力。

受到全場一萬五千名球迷與場邊啦啦隊的熱情應援鼓勵，主場起亞虎隊在一局下率先取得分數，並一路保持領先，最終以2：0贏下勝利。在比賽結束後，Fubon Angels與KIA Tigers Cheerleader，也共同站在應援舞台上跳起慶祝勝利的舞蹈。

悍將球團表示，此行成果豐碩，除拜會多家KBO球團， 也率台灣及3位韓籍啦啦隊員李晧禎、南珉貞及李雅英至首爾富邦現代人壽總部參訪，受到同仁熱烈歡迎。