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中職／FA躍上韓職舞台應援 悍將與起亞虎還有全面交流

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
Fubon Angels與KIA Tigers Cheerleader一起站上光州起亞冠軍球場舞台為起亞虎應援。圖／富邦悍將球團提供
Fubon Angels與KIA Tigers Cheerleader一起站上光州起亞冠軍球場舞台為起亞虎應援。圖／富邦悍將球團提供

中職富邦悍將球團總經理陳昭如6日前往海外拜會韓職起亞虎球團，並安排Fubon Angels與KIA Tigers Cheerleader一起站上光州起亞冠軍球場舞台為起亞虎應援。作為起亞虎球隊主要贊助夥伴的富邦現代人壽，也一同歡迎Fubon Angels來訪。

6日賽事開場表演，由五位Fubon Angels秀秀子、丹丹、檸檬、Jessy、李雅英，與四位KIA Tigers Cheerleader金韓拿、鄭嘉睿、劉世彬、千昭允，共同演出悍將年度主題歌曲「GO STONGER」。

二局下時Fubon Angels特別用韓文向全場球迷自我介紹，其中曾擔任起亞虎啦啦隊的李雅英，本次「回娘家」更受到全場球迷熱情掌聲歡迎。

四局上則由隊長秀秀子領軍，帶來悍將局間歌曲「Here We Go」演出，四局下則換由李雅英代表，與球迷玩起大眼瞪小眼的趣味局間遊戲，再度展現出電眼笑容魅力。

受到全場一萬五千名球迷與場邊啦啦隊的熱情應援鼓勵，主場起亞虎隊在一局下率先取得分數，並一路保持領先，最終以2：0贏下勝利。在比賽結束後，Fubon Angels與KIA Tigers Cheerleader，也共同站在應援舞台上跳起慶祝勝利的舞蹈。

悍將球團表示，此行成果豐碩，除拜會多家KBO球團， 也率台灣及3位韓籍啦啦隊員李晧禎、南珉貞及李雅英至首爾富邦現代人壽總部參訪，受到同仁熱烈歡迎。

悍將球團表示，未來將持續透過韓國富邦現代人壽協助，與夥伴KBO起亞虎進行更全面交流，包括球隊訓練、交流比賽及行銷應援，促進整體棒球環境提升成長。

Fubon Angels與起亞虎吉祥物互動。圖／富邦悍將球團提供
Fubon Angels與起亞虎吉祥物互動。圖／富邦悍將球團提供
Fubon Angels與KIA Tigers Cheerleader一起站上光州起亞冠軍球場舞台為起亞虎應援。圖／富邦悍將球團提供
Fubon Angels與KIA Tigers Cheerleader一起站上光州起亞冠軍球場舞台為起亞虎應援。圖／富邦悍將球團提供
KIA Tigers Cheerleader本次特別準備主場球衣歡迎Fubon Angels的造訪。圖／富邦悍將球團提供
KIA Tigers Cheerleader本次特別準備主場球衣歡迎Fubon Angels的造訪。圖／富邦悍將球團提供
FubonAngels台灣代表及3位韓籍啦啦隊員李晧禎、南珉貞及李雅英至首爾富邦現代人壽總部參訪。圖／富邦悍將球團提供
FubonAngels台灣代表及3位韓籍啦啦隊員李晧禎、南珉貞及李雅英至首爾富邦現代人壽總部參訪。圖／富邦悍將球團提供
Fubon Angels與KIA Tigers Cheerleader一起站上光州起亞冠軍球場舞台為起亞虎應援。圖／富邦悍將球團提供
Fubon Angels與KIA Tigers Cheerleader一起站上光州起亞冠軍球場舞台為起亞虎應援。圖／富邦悍將球團提供
FubonAngels與首爾富邦現代人壽同仁互動。圖／富邦悍將球團提供
FubonAngels與首爾富邦現代人壽同仁互動。圖／富邦悍將球團提供
Fubon Angels與KIA Tigers Cheerleader一起站上光州起亞冠軍球場舞台為起亞虎應援。圖／富邦悍將球團提供
Fubon Angels與KIA Tigers Cheerleader一起站上光州起亞冠軍球場舞台為起亞虎應援。圖／富邦悍將球團提供

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Fubon Angels 啦啦隊 富邦悍將

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