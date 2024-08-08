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中職／射擊銅牌李孟遠9日為雄鷹開球 王齊麟搭檔王柏融

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台灣射擊史上第一面奧運獎牌得主李孟遠8月9日將為台鋼雄鷹隊開球。 法新社
台灣射擊史上第一面奧運獎牌得主李孟遠8月9日將為台鋼雄鷹隊開球。 法新社

鷹雄惜英雄！台鋼雄鷹隊繼日前宣布8月11日邀請台灣羽球黃金男雙「麟洋配」中的王齊麟擔任開球嘉賓，今日再宣布8月9日同樣在台北大巨蛋主場，台灣射擊史上第一面奧運獎牌得主李孟遠也將到場開球。

李孟遠在2024巴黎奧運定向飛靶項目勇奪銅牌，是台灣在本屆奧運首面獎牌，也是台灣射擊史上第一面奧運獎牌，李孟遠已經於8月7日搭機返台，9日將到台鋼雄鷹在台北大巨蛋主場賽事擔任開球嘉賓，邀請球迷朋友一起到場替台灣英雄喝采。

王齊麟與李洋這對黃金男雙為中華代表團拿下本屆奧運第一面金牌，也締造奧運羽球男雙二連霸，8月11日王齊麟將來到台北大巨蛋開球，搭檔李洋因為外形與「台鋼大王」王柏融相似引發話題，可惜李洋因行程規畫無法一同參與，台鋼雄鷹特別安排由王柏融擔任王齊麟開球接球捕手，另類搭檔在棒球場合體。

台鋼雄鷹8月9、10、11日（五、六、日）飛向台北大巨蛋擔任主場球隊，與中信兄弟展開3連戰交手，其中8/10、11「心動時刻」主題日登場，預售票熱賣，球團決定六、日兩天加開L2上層座位，預售票現已開放熱賣中。

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台鋼雄鷹 李洋 王齊麟

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