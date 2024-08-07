中職／徐若熙11K好投獲「頂尖」評價 葉總談拿莫守游擊
味全龍隊今天以5：1擊敗中信兄弟隊，在郭天信、張政禹因涉足爭議場所遭禁賽後贏球，總教練葉君璋坦言：「對球隊有很大幫助。」
徐若熙今天先發6局投出11次三振，被敲4支安打僅失1分，前一場對台鋼雄鷹隊也是6局失1分、7K，而且連兩場沒有四壞保送。
葉總表示，徐若熙前一場的投球就跟之前不同，「這兩場無論球質、內容都是頂尖。」而今年曾有一場好、一場不好的狀況，「現在連續投2場好投，是滿重要的指標，有找到好的投球節奏，這場都在掌握之中。」
龍隊近期因球員出入德州撲克場所，導致被開除或禁賽，葉君璋表示，之前有很多事情，這幾天的狀況大家也都知道，「今天可以把比賽贏下來，對球隊的士氣或是凝聚力都有很大幫助。」
而今天改由拿莫．伊漾鎮守游擊，評價表現時，葉總先開玩笑說：「滿好的，場地滿平整的。」隨後也認真回應：「他的守備其實滿不錯，過去外界會覺得她的身材不適合，傳球也沒那麼穩定，但最近改善很多，對他來說，守游擊不是很困難的事。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言