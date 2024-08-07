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中職／徐若熙11K好投獲「頂尖」評價 葉總談拿莫守游擊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍先發投手徐若熙面對兄弟象打者主投六局，送出十一次三振。記者侯永全／攝影
味全龍先發投手徐若熙面對兄弟象打者主投六局，送出十一次三振。記者侯永全／攝影

味全龍隊今天以5：1擊敗中信兄弟隊，在郭天信、張政禹因涉足爭議場所遭禁賽後贏球，總教練葉君璋坦言：「對球隊有很大幫助。」

徐若熙今天先發6局投出11次三振，被敲4支安打僅失1分，前一場對台鋼雄鷹隊也是6局失1分、7K，而且連兩場沒有四壞保送。

葉總表示，徐若熙前一場的投球就跟之前不同，「這兩場無論球質、內容都是頂尖。」而今年曾有一場好、一場不好的狀況，「現在連續投2場好投，是滿重要的指標，有找到好的投球節奏，這場都在掌握之中。」

龍隊近期因球員出入德州撲克場所，導致被開除或禁賽，葉君璋表示，之前有很多事情，這幾天的狀況大家也都知道，「今天可以把比賽贏下來，對球隊的士氣或是凝聚力都有很大幫助。」

而今天改由拿莫．伊漾鎮守游擊，評價表現時，葉總先開玩笑說：「滿好的，場地滿平整的。」隨後也認真回應：「他的守備其實滿不錯，過去外界會覺得她的身材不適合，傳球也沒那麼穩定，但最近改善很多，對他來說，守游擊不是很困難的事。」

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台鋼雄鷹 徐若熙 葉君璋

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