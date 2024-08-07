中職／徐若熙穿長襪拐氣成功 11K好投有葉總特調

味全龍隊今天以5：1擊敗中信兄弟隊，先發投手徐若熙6局11K表現創下個人近3年新高，他歸功總教練葉君璋每天的貼身指導，而今天換穿長襪就有好表現，徐若熙也預告「下一次繼續穿」。

徐若熙今天以93球投完6局，被兄弟敲出4支安打，只掉1分，取得本季第5勝，他坦言退場時有想要續投，「但再投下去就100多球，下一次再挑戰把局數拉長。」

單場11次三振是繼2021年8月8日的單場12K後，徐若熙再次投出雙位數三振，他說：「盡自己所能，把每一場比賽都表現好，下半季控球比上半季控球好很多，這兩場幾乎都沒有什麼保送，可以把球控制在邊邊角角，比較有引誘性。」

至於為何會跟上半季有所不同？徐若熙表示，這段時間每天都跟著葉總在調整，「今天變速球、卡特球、速球都投得不錯，幾乎都丟到想要的位置。」

徐若熙今晚還有一點不同是換穿長襪，他先笑說：「穿起來比較涼啊。」隨後也透露，自己跟球隊近期不在正常軌道上，也有拐氣的想法，「希望越來越好，下一次先發繼續穿。」

徐若熙在5局上達成生涯200K的紀錄，面對668打席是史上6快，隊史僅次於隊友陳冠偉的645打席，而23歲又280天之齡則是隊史最年輕，超越原本黃文博的24歲348天，徐若熙說：「很開心，繼續把最好的表現拿出來。」