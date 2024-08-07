中職／張奕讓獅隊中「滿壘計」 悍將中止5連敗

富邦悍將隊今晚在8局上打下的寶貴分數，8局下卻又出現滿壘危機，而張奕成功守住大吼一聲，悍將最終就以2：0擊敗統一獅隊中止5連敗；樂天桃猿隊則是以9：5擊敗台鋼雄鷹隊，中止2連敗。

花蓮棒球場悍將與獅隊之戰形成投手戰，前7局沒失分的先發投手杰戈在7局下出現保送、安打而退場，悍將曾峻岳因涉足爭議場所遭到禁賽，由張奕扛起第8局拆彈角色。

面對無人出局、一二壘有人，張奕登板後先飆出三振，接著對陳傑憲投出四壞保送變成滿壘，但成功三振掉蘇智傑、讓林安可敲出中外野飛球出局，面對獅隊中心打線守住危機。

悍將則靠著8局上獅隊先發投手羅昂退場、高塩將樹接手，2出局後王正棠安打、張育成保送，范國宸適時安打超前，頂替曾峻岳空缺上來一軍的蔣智賢也敲出1分打點安打。

杰戈最終以7局無失分的表現拿下本季第2勝，防禦率2.59； 張奕1局2K無失分，拿下中職生涯首次的中繼成功。

台鋼雄鷹隊魔鷹雖敲出2分砲，不過樂天桃猿隊全場猛敲14支安打回敬，廖健富3安打、3分打點，同樣單場3安的還有林立、宋嘉翔。