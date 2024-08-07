中職／6局11K！徐若熙終結兄弟3連勝 龍紛擾中守護主場

味全龍隊即使因場外紛擾導致郭天信、張政禹兩名主力遭禁賽缺陣，但今晚在徐若熙6局11K失1分的好投率領下，以5：1在天母棒球場拿下勝利，終結中信兄弟隊的3連勝。

徐若熙今天開賽就連飆3K，接下來局局有三振，3局上的得點圈危機用三振解除，只不過5局上被敲2支安打後，因為兄弟強迫取分戰術成功而丟掉追平分，但也用連2K終結此局。

徐若熙在5局上的2次三振，讓他以668打席達陣生涯200K，中職史上最快200K是兄弟隊李振昌的609打席，陳冠偉645打席排第二，接下來依序是達威658打席、凱薩659打席、曾峻岳660打席，徐若熙勝過林英傑的725打席排第6。

徐若熙最終以93球投完6局，被敲4支安打掉1分，一共投出11次三振，生涯上一次單場雙位數三振已要追溯到2021年8月8日的單場12K。