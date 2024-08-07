中職／徐若熙K暈兄弟200K達陣史上第6快 第1快在對面

味全龍隊徐若熙今晚彷彿回到2021年版本的自己，面對中信兄弟隊6局狂飆11次K，相隔1095天再次單場雙位數三振，也達陣生涯200K里程碑，只花費668打席是史上6快，隊史僅次於隊友陳冠偉。

徐若熙今天開賽就連飆3K，接下來局局有三振，3局上的得點圈危機用三振解除，只不過5局上被敲2支安打後，因為兄弟強迫取分戰術成功而丟掉追平分，但也用連2K終結此局。

徐若熙在5局上的2次三振，讓他生涯累積剛好達到200K，中職史上最快200K是兄弟隊李振昌的609打席，陳冠偉645打席排第二，接下來依序是達威658打席、凱薩659打席、曾峻岳660打席，徐若熙勝過林英傑的725打席排第6。

徐若熙最終以93球投完6局，被敲4支安打掉1分，一共投出11次三振，生涯上一次單場雙位數三振已要追溯到2021年8月8日的單場12K，2022年因接受手肘韌帶置換手術（Tommy John）錯過超過1個球季，直到去年年末才歸隊。

龍隊打線在6局下靠著4支安打、2次四壞保送，攻下4分超前，也讓7局上被換下場的徐若熙取得勝投資格。