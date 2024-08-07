中職／重返熟悉游擊 拿莫．伊漾：會不會下雨？

味全龍隊主力外野手郭天信跟游擊手張政禹都因涉足爭議場所遭禁賽，龍隊今天將游擊位置交給拿莫．伊漾，這是他自去年8月13日後再次先發游擊，拿莫開玩笑說：「會不會下雨啊？」

拿莫．伊漾過去先發游擊時，常常遇到因雨延賽，這個「魔咒」已經在2022年被打破，不過最近3年他在游擊雖偶而代班，但真正先發僅8場。

而今天因戰力調度，當初以游擊手身份加入職棒的拿莫．伊漾又回到熟悉位置，他說：「不會有壓力，一直是我渴望的位置。」春訓時拿莫．伊漾本來就會守這個位置，甚至日前也曾向林智勝討教游擊守備的經驗。

重返游擊，拿莫．伊漾表示，自己不會對於守備要求太多，「要跟政禹一樣很難，把我自己能做到的做好就好。」

張政禹先前受傷時，游擊是由新人劉俊緯頂替，今天劉俊緯雖然回到一軍，但未來還要參加U23世界盃，龍隊需要提前安排游擊手人選。