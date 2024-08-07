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中職／「C羅也在打德撲」全台最大規模俱樂部喊話「還球員公道」

聯合新聞網／ 綜合報導
「Ctpclub華人德州撲克競技」社群發文正名德撲，也要求中職還球員公道。 翻攝自「Ctpclub華人德州撲克競技」FB專頁
「Ctpclub華人德州撲克競技」社群發文正名德撲，也要求中職還球員公道。 翻攝自「Ctpclub華人德州撲克競技」FB專頁

中華職棒近期捲入德州撲克風暴，在味全龍球員曾傳昇進入德州撲克賭博場遭球團開除後，前隊友郭天信張政禹富邦悍將曾峻岳也都因涉足相關場所被禁賽、罰款，讓德州撲克是否為非法賭博的爭議浮上檯面。日前全台最大規模德撲俱樂部「Ctpclub華人德州撲克競技」就在社群發文，除了正名德撲外，也要求中職還球員公道。

「Ctpclub華人德州撲克競技」在臉書上發文，寫道：「老虎伍茲（Tiger Woods），高爾夫名將、內馬爾（Neymar Jr.），足球明星、C羅（Cristiano Ronaldo），足球金童、納達爾（Rafael Nadal），網球巨星，都在公開打德州撲克！德州撲克賽事是高等法院認證的合法競技運動，職棒球員參加合法智力競技運動賽事並無違反法令法規，希望中華職棒球團能明辯是非，還球員一個公道。」

貼文最後他們再強調「Poker is a sport,a mind sport！」不過這篇貼文並沒有讓中職球迷買單，許多人在貼文下方留言「被警察抓的那位就是玩了現金桌，所以不是所有德州撲克都是合法，不要混淆視聽」、「運彩也合法，但不符合規定就是不行。」

也有網友解釋來龍去脈，指出經歷多次「假球事件」後，不僅中職對球員道德標準要求更高，球迷也無法再承受風險，「只要是職棒老球迷PTSD（創傷後壓力症）都很嚴重，我也絕對贊成毋枉毋縱。」、「其他人合法從事德州撲克活動可以，但他們的身份應該避免任何可能引發聯想或可能衍生出麻煩的行為。不好意思，我們這群球迷真的經不起了。」

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中職 中華職棒 味全龍 富邦悍將 張政禹 德州撲克 曾傳昇 曾峻岳 郭天信

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