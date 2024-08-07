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中職／日職重視聲譽更嚴格 平野惠一：賭果汁也不行

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。圖／中信兄弟隊提供，資料照
中信兄弟隊總教練平野惠一。圖／中信兄弟隊提供，資料照

中華職棒球員涉足爭議場所事件連環爆，中信兄弟隊總教練平野惠一分享日職經驗「就連賭果汁都不行」，從小處不斷防堵，灌輸球員一個概念「一旦進入這支球隊，就永遠背負球隊的名聲」。

味全龍隊郭天信、張政禹及富邦悍將隊曾峻岳都因涉足德州撲克場所，遭到聯盟處以禁賽7場、罰款7萬元，三人另外也受到球隊內部的禁賽、罰款處罰，而被起訴的曾傳昇則是直接遭到開除。

「如果規則不允許，就不要去做。」平野惠一表示，由於是其他球隊事務，自己不方便發言，但中職近年好不容易觀眾入場人數有起色，也擔心會因此影響球迷觀感，「重點是我們自己的球隊要管理好。」

平野惠一表示，沒有因為這次事件特別提醒，「我們一直都有反覆在提醒，不只是德州撲克，其他場所也是，台灣有假球案的歷史，要特別注意，違法場所、違法人物不要接觸，就連手機遊戲、社群的使用也都是。」

為何規範到這麼細節？平野惠一指出：「一個人的行為會變成全隊、全中職的印象，要注意這點，我們是小朋友的榜樣，職棒要背負責任，避免一些敏感的地點，有些地方或許球員不知道不好，無心踏進去，管理者要先說明好。」

過去在日職的經驗，平野惠一表示，日職無論合不合法的賭博場所都不能去，尤其現在又是隨時可能被拍照的時代，「從細節宣導，就連我們平常練習，『最輸的要請果汁』這樣也不行。」

平野惠一更舉例，平時去外面跟朋友吃飯，聊到「覺得哪一隊會贏？」、「甲子園球隊看好哪一隊？」這類話題也都不能談論，球隊都會事前宣導。

日職如果違反與賭博有關的規範，平野惠一表示，通常都會直接開除，避免媒體、社群進一步炎上，「就算你退休10年了，媒體也會寫前ＸＸ隊球員，一旦進入這支球隊，就永遠背負球隊的名聲，就算你不打棒球了也一樣。」

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中職 平野惠一 棒球

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