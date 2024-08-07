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中職／差在時間點 龍隊兩主力禁賽「10+7」、悍將即起執行

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍郭天信。本報資料照片
味全龍郭天信。本報資料照片

中華職棒3名球員涉足爭議場所遭到聯盟禁賽，然而禁賽起算時間點因在不在一軍有差異，根據聯盟規章第24條，味全龍隊郭天信張政禹變成「10+7」要等二軍升降10天限制期滿才開始執行7場禁賽，富邦悍將隊曾峻岳今天開始就可起算。

聯盟今天公布郭天信、張政禹以及曾峻岳因涉足爭議場所，違反規章《球團隊職員違規懲罰規定》第五條「⋯其他影響職業棒球形象之不正行為⋯視情節輕重處罰款1至10萬元、禁賽1至10場。」處3名球員禁賽7場、罰款7萬。

而《球團隊職員違規懲罰規定》第24條也規定，裁決禁賽之球員，若違規事實發生於登錄一軍時，其中違反《球團隊職員違規懲罰規定》第5條且與球賽無關、及「違禁藥物檢驗作業要點及懲罰規定」者，禁賽期間不佔一軍登錄名額，惟得於二軍出賽；其餘禁賽之球員，禁賽期間必須佔用一軍登錄名額，惟得於二軍出賽。

郭天信、張政禹以及曾峻岳因所犯事項與球賽無關，因此無需如樂天桃猿隊蔡鎮宇般，在執行禁賽時，還需佔據一軍名額。

另外，24條也解釋，裁決禁賽之球員，若於禁賽公告發布日之前自一軍降至二軍，聯盟將於該球員可登錄一軍日程起立即執行禁賽。禁賽期間球團可選擇將該球員升上一軍執行禁賽，或繼續放置二軍。

這也代表，龍隊昨天已經因球隊規定執行禁賽，提前讓郭天信、張政禹下二軍，要等待升降限制結束後，才可執行禁賽；但曾峻岳是在禁賽公布後才下二軍，可立即執行聯盟所處之禁賽。

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張政禹 曾峻岳 郭天信

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