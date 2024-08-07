中職／球員涉足爭議場所 葉君璋指出有一點還沒體悟

中職近日球員涉足德州撲克場所連環爆，味全龍隊曾傳昇因此遭到檢方起訴，郭天信、張政禹及富邦悍將隊曾峻岳則遭到禁賽、罰款，龍隊總教練葉君璋思索後發表看法，「我認為是教育上的問題。」

味全龍隊日前才爆出內野手曾傳昇因涉足德州撲克賭場被起訴，也遭球團開除，不料後續又爆出郭天信、張政禹及悍將曾峻岳也在德州撲克場所出現，聯盟今天也針對郭天信、張政禹、曾峻岳做出禁賽7場、罰款7萬元處分。

葉君璋指出，要好好思考如何去教育球員，「也不只是他們，每個人有自己認為的對與錯，有時候會覺得『這個還好』、『應該沒什麼』，但我們的工作是這樣，對社會上有一些影響，會有人把我們當成學習的對象。」

葉總表示，從事職棒是公眾人物，「這一點我們還沒有百分之百的體悟，我們責任真的這麼大，我也曾做錯過事情，從過去經驗看，沒有真正去想這件事，不只是玩遊戲而已，還有很多事情，在未來教育上，給自己的自我約束要更嚴謹一點。」

葉君璋也表示，人都會犯錯，但只要能夠改變、修正，「我覺得就有機會，教育這塊要更用心，不只是把球打好、贏球，現在對職業運動重視程度更高、接觸的人更多，我們就更必須要去教育。」