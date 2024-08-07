中職／龍隊中線主力遭禁賽 拿莫返游擊、王順和中外野
味全龍隊兩名中線主力野手郭天信、張政禹因涉足爭議場所，被龍隊下放二軍，而聯盟今天也公布禁賽7場，對龍隊戰力是一大打擊，總教練葉君璋決定今天游擊手交給拿莫．伊漾、中外野手王順和。
郭天信、張政禹因去年在德州撲克場所出現，適逢曾傳昇因涉足德州撲克賭場被起訴，更加敏感，龍隊開會後決議依照內規讓兩人禁賽5場、罰款超過1個月月薪；而中華職棒聯盟今天也公布，兩人及富邦悍將隊曾峻岳皆因涉足爭議場所，禁賽7場、罰款7萬。
郭天信、張政禹分別是中外野、游擊主力，加上劉俊緯將參加U23世界盃，這兩個位置可能出現真空期，葉總表示：「少任何一個人都對戰力有影響，現在是少了天信、政禹，有其他人會跳出來。」
由於尚未確定聯盟禁賽何時啟動，葉君璋表示，今天將由拿莫．伊漾守游擊、王順和守中外野，如果一軍名額限制要等待郭天信、張政禹二軍下放天數期滿後才開始執行，這段期間會升上劉俊緯、冉承霖填補戰力空窗。
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