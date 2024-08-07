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中職／多起球員涉足德州撲克場所事件 工會發表聲明

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
職棒工會今日針對球員出入德州撲克場所事件發表聲明。 截圖自球員工會粉絲團
職棒工會今日針對球員出入德州撲克場所事件發表聲明。 截圖自球員工會粉絲團

中華職棒近日爆發多起球員涉足德州撲克場所事件，味全龍隊曾傳昇、郭天信、張政禹以及富邦悍將隊曾峻岳都受到懲罰，職棒工會今日也發表聲明指出，將與聯盟、球團合作檢視、調整，規章內關於賭博防治的相關對應規範。

中華職棒球員工會聲明如下：

職棒工會自復會以來，始終不間斷地透過宣導，協助職業選手維護自律形象和價值觀，並藉由各種途徑持續提醒會員們遠離賭博場所與各種形式的賭博活動。

同時，我們也不斷向聯盟、球團與政府強調本會對於防患未然的擔心，因為我們深知賭博活動後續可能引發的金錢糾紛，可能導致選手遭受勒索或被迫參與假球，從而帶給整個產業無法挽回的傷害。

對於近期會員涉及賭博行為及涉足相關場合引起風波，本會將會提供會員必要協助，以保護會員應有權益，但本會亦要再次強調對相關行為的不予認同。

職棒工會的力量來自於所有選手的團結，我們透過彼此約束、互相提醒，共同建立和守護一個健康、公正、純粹的環境。同時我們也清楚知道，各式各樣的風險因子始終存在於球員生涯的周遭。

隨著職棒環境的改善，與各種娛樂型態變遷，本會將持續加強內部管理和自我檢討，確保每位會員都理解到珍惜職業生涯、堅守法律及道德底線的重要性，並且會持續與聯盟、球團合作檢視、調整規章內關於賭博防治的相關對應規範，以做出更加明確的定義，共同維護職棒產業的信譽及社會價值。

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中華職棒 曾傳昇 曾峻岳

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