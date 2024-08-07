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中職／3涉足爭議場所球員 聯盟開罰禁賽7場、罰7萬

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
龍隊郭天信、張政禹以及富邦悍將隊曾峻岳收到聯盟懲處。 聯合報系資料照
龍隊郭天信、張政禹以及富邦悍將隊曾峻岳收到聯盟懲處。 聯合報系資料照

中華職棒近日爆發多起球員涉足德州撲克場所事件，味全龍隊曾傳昇因起訴遭到開除，另外龍隊郭天信張政禹以及富邦悍將隊曾峻岳除了隊規禁賽、罰款外，中職聯盟也依照規章針對3人處以禁賽7場、罰款7萬。

中職聯盟今天發表新聞稿指出，針對三名球員涉足爭議場所遭到富邦、味全球團依據球團內部規定重懲，聯盟今日也依規章《球團隊職員違規懲罰規定》第五條「⋯其他影響職業棒球形象之不正行為⋯視情節輕重處罰款1至10萬元、禁賽1至10場。」處3名球員禁賽7場、罰款7萬。

聯盟說明，德州撲克場所在台灣仍是合法非法參半，甚至有多起黑道介入違法經營的案例，成立「協會」也非認定合法的絕對標準，而是營運的模式。

日前涉賭的曾姓球員也供稱「這家是德州撲克協會認證的合格場所！」，仍遭警方帶回偵訊並移送地檢署以賭博罪起訴，為避免觸法風險，處於灰色地帶的爭議場所仍需避免前往。

聯盟強調，中華職棒曾歷經瀕臨絕境的黑暗時期，對於相關認定均採最高標準，與球團每年法治教育上也會示警所有可能觸法的風險，並提醒選手必須遵守相關法令與規定，對於前往有疑慮之場所或遇有疑慮之人等均應向球團進行報備。有關各球團內規對於出入「爭議場所」的定義，聯盟表示尊重各球團內部規定，並支持球團依據內規予以懲處。

最後，聯盟也引述官大元選手在引退儀式時所說「13年前加入職棒那天起，就時時刻刻叮嚀自己球賽結束後不要隨意外出，在外遇到陌生人別再逗留⋯」，呼籲現在的年輕選手們要愛惜羽毛、珍惜現在得來不易的環境。

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中華職棒 張政禹 曾傳昇 曾峻岳 郭天信

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