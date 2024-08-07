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MLB／投到9局下2出局 瓦德茲挑戰無安打被轟2分砲破功
去年投出生涯首場無安打比賽的太空人隊投手瓦德茲（Framber Valdez），今天面對遊騎兵隊差點再次締造紀錄，然而9局下2出局後被敲出2分砲，無安打、完封、完投一次被終結，最終太空人隊還是以4：2贏球。
瓦德茲今天開賽連續投出15上15下，直到6局下才三壘手布萊格曼（Alex Bregman）傳球失誤讓人上壘，但也靠雙殺、三振化解，7局下2出局後出現第1次四壞保送，接著也是三振收尾。
8局下瓦德茲又投出3上3下，9局下雖然開局就是保送，但也靠雙殺解圍，一切看似朝好的方向前進，不料瓦德茲先對史密斯（Josh Smith）投出保送，面對席格（Corey Seager）的第一球就被掃到右外野全壘打牆外，瓦德茲雙手叉腰無奈目送。
投到107球的瓦德茲也被順勢換下場，今天有67顆是好球，8.2局被敲1支安打就是關鍵一發，丟掉2分無緣成為史上第36位生涯有2次以上無安打比賽的投手，另有5次三振、3次四壞保送，但仍收下本季第11勝，賽後防禦率3.46。
太空人隊梅耶斯（Jake Meyers）在4局上、6局上2支適時安打，為球隊敲回2分，9局上艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）追加的2分砲成為贏球保險。
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