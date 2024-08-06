中職／後勁首次對猿隊奪勝 雷公劇場好在有魔鷹開轟

台鋼雄鷹隊先發投手後勁本季第2次對上前東家，第1次拿下勝投，他2次對樂天桃猿隊最終比數都是7：6，但今天是雄鷹隊拿下7分，包含魔鷹的本季第21轟，也讓9局下「雷公劇場」仍有開心結局。

從猿隊豪勁到了雄鷹改名為後勁，後勁在6月21日初次對上前東家繳出6局失3分的優質先發，但結局無關勝敗，今天再次對決則升級為6局失1分的好投，被敲4支安打，另有5次三振、4次四壞。

雄鷹在4局上靠著猿隊夾殺時發生傳球失誤，魔鷹趁機跑回本壘得到追平分，5局上則是2出局、二壘有人時，陳文杰、王柏融、魔鷹連續3支安打，得到3分超前。

6局上雄鷹又追加2分擴大優勢，不過7局下陳晨威的兩分砲再次拉近差距，而9局上則有魔鷹的陽春砲為雄鷹取得保險分。