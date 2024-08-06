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中職／後勁首次對猿隊奪勝 雷公劇場好在有魔鷹開轟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊魔鷹敲出本季第21轟。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊魔鷹敲出本季第21轟。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊先發投手後勁本季第2次對上前東家，第1次拿下勝投，他2次對樂天桃猿隊最終比數都是7：6，但今天是雄鷹隊拿下7分，包含魔鷹的本季第21轟，也讓9局下「雷公劇場」仍有開心結局。

從猿隊豪勁到了雄鷹改名為後勁，後勁在6月21日初次對上前東家繳出6局失3分的優質先發，但結局無關勝敗，今天再次對決則升級為6局失1分的好投，被敲4支安打，另有5次三振、4次四壞。

雄鷹在4局上靠著猿隊夾殺時發生傳球失誤，魔鷹趁機跑回本壘得到追平分，5局上則是2出局、二壘有人時，陳文杰、王柏融、魔鷹連續3支安打，得到3分超前。

6局上雄鷹又追加2分擴大優勢，不過7局下陳晨威的兩分砲再次拉近差距，而9局上則有魔鷹的陽春砲為雄鷹取得保險分。

9局下上演「雷公劇場」開局就被林智平敲二壘打、林承飛敲一壘打，林立敲出的內野飛球出現隱形失誤，雖造成林承飛在二壘出局，但林智平回來得分，接著陳晨威保送後，廖健富二壘安打、林泓育滾地推進各有1分打點，追近到1分差，好在雷公抓下第3個出局數，沒再掉分。

台鋼雄鷹隊後勁。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊後勁。圖／台鋼雄鷹隊提供

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