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全球股災巴菲特遭怪罪元凶 股神為何大賣蘋果？3個背後思維有深意

中職／曾峻岳也出入爭議場所 悍將決議重懲扣薪48萬下放二軍

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊曾峻岳。本報資料照片
富邦悍將隊曾峻岳。本報資料照片

已成「前」味全龍隊內野手的曾傳昇，涉足違法德州撲克賭場遭到起訴、球隊解約，餘波盪漾，今天郭天信、張政禹也遭到懲處，同樣在網路上掀起熱議的富邦悍將隊火球男曾峻岳也出入德州撲克場所。球團今天發出聲明，認為傷害球團形象及商譽，決議給予重懲，重罰48萬（扣薪五成、三個月）並下放二軍，罰款金額球團將全數捐出協助弱勢基層棒球隊發展。

富邦悍將球團針對球員涉足爭議場所情事，聲明如下

網傳曾峻岳選手涉足爭議場所照片，經球團內部查證屬實，富邦悍將曾峻岳選手曾於休假期間出入爭議場所，傷害球團形象及商譽，球團決議對其行為予以懲處，重罰48萬（扣薪五成、三個月）並下放二軍，罰款金額球團將全數捐出協助弱勢基層棒球隊發展。

同時悍將球團強調，職棒榮景為全體從業人士所共同努力營造之成果，切勿因個人一己之私，做出破壞整體職棒環境行為。球團已嚴正告誡全體隊職員，未來不得再進出此類場所，違反者將予以重懲，決不寬貸。

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富邦悍將 曾峻岳 棒球

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