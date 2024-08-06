聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／胡智爲歸隊好投5局無失分 悍將吞本季最長5連敗
統一獅隊「大哥」胡智爲今天歸隊首戰，就在花蓮棒球場繳出先發5局無失分演出，加上林安可3分砲助威，以5：2擊敗富邦悍將隊，悍將吞下本季首次的5連敗、近4季第10次5場以上的連敗。
胡智爲因骨刺影響關節軟骨組織剝離，造成右手肘發炎，今年2月開刀治療，6月底開始在二軍出賽，今天回歸一軍，用球數有所限制。
不過胡智爲開賽連續解決13人次，直到5局上才被范國宸敲出第1支安打，但馬上連抓2出局下莊，最終只用74球就投完5局，有1次三振、沒有四壞保送，被敲1支安打。
胡智爲退場後，悍將雖然馬上在6局上攻下2分，不過獅隊打線在3局下由「三鬼」連線，陳傑憲保送、蘇智傑敲安、林安可開轟，攻下3分；而7局下獅隊又靠3支安打加上滾地推進，追加2分拉開分差。
悍將先發投手江國豪5局失3分吞下本季第6敗，而悍將則是一波5連敗從龍頭掉到第四，2021年球季開始的前面9波5場以上的連敗（不含跨季），最慘為2022年6月22日到7月16日之間的11連敗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言