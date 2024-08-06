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中職／胡智爲歸隊好投5局無失分 悍將吞本季最長5連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊胡智爲本季首度回到投手丘。圖／統一獅隊提供
統一獅隊胡智爲本季首度回到投手丘。圖／統一獅隊提供

統一獅隊「大哥」胡智爲今天歸隊首戰，就在花蓮棒球場繳出先發5局無失分演出，加上林安可3分砲助威，以5：2擊敗富邦悍將隊，悍將吞下本季首次的5連敗、近4季第10次5場以上的連敗。

胡智爲因骨刺影響關節軟骨組織剝離，造成右手肘發炎，今年2月開刀治療，6月底開始在二軍出賽，今天回歸一軍，用球數有所限制。

不過胡智爲開賽連續解決13人次，直到5局上才被范國宸敲出第1支安打，但馬上連抓2出局下莊，最終只用74球就投完5局，有1次三振、沒有四壞保送，被敲1支安打。

胡智爲退場後，悍將雖然馬上在6局上攻下2分，不過獅隊打線在3局下由「三鬼」連線，陳傑憲保送、蘇智傑敲安、林安可開轟，攻下3分；而7局下獅隊又靠3支安打加上滾地推進，追加2分拉開分差。

悍將先發投手江國豪5局失3分吞下本季第6敗，而悍將則是一波5連敗從龍頭掉到第四，2021年球季開始的前面9波5場以上的連敗（不含跨季），最慘為2022年6月22日到7月16日之間的11連敗。

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林安可 胡智爲

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