日職／高橋宏斗連33.1局無失分中斷 防禦率0.54登榜首
中日21歲小將高橋宏斗今天先發面對橫濱DeNA，首局就因為隊友防守混亂，最後被打了高飛犧牲打掉了１分，導致他連續無失分紀錄停留在33.1局，無緣挑戰更高紀錄。
不過高橋宏斗主投7局也就掉這麼1分，用了127球送出8次三振，僅被打6支安打，幫助中日以6比2拿下勝利，高橋取得本季第9勝。
更重要的是，高橋宏斗本季投球局數終於達到符合聯盟規定的100局，這讓他以可怕的0.54防禦率空降兩聯盟第一，壓過廣島強投大瀬良大地的0.85。
在日本職棒歷史中，單季最低防禦率紀錄是1943年巨人隊藤本英雄創下的0.73，而自1950年開啟兩聯盟賽制以來，最低防禦率是1970年阪神隊村山實的0.98，高橋宏斗有機會挑戰日職歷史障礙。
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