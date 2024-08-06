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中職／郭天信、張政禹遭禁賽5場 罰款超過1個月月薪
味全龍隊主力野手郭天信、張政禹涉足德州撲克場所，遭到下放二軍，並處以禁賽、罰款，而兩人各被禁賽5場，罰款依比例不同，但超過1個月薪資。
曾傳昇在今年1月時涉足德州撲克賭場，被士林分局警方逮補，士林地檢署在8月以賭博罪起訴，遭龍隊開除；而今日網路上流傳照片，拍到郭天信、張政禹兩人坐在撲克桌前，龍隊查證屬實後祭出禁賽、罰款。
味全龍隊針對郭天信、張政禹詳細懲處條件為，自8月7日起禁賽5場，罰款超過1個月薪資。
郭天信去年與球團簽下3年複數約，第1年為35萬元，今年起依表現調薪，基本40萬元起跳，第3年最高可達50萬元。張政禹今年月薪則為17萬。
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