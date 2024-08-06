中職／郭天信、張政禹承認打德州撲克 今年已沒再去

味全龍隊繼內野手曾傳昇後，又爆出郭天信、張政禹涉足德州撲克場所，遭到禁賽、罰款，經紀公司也代為聲明指出，兩人對於引起風波感到抱歉，照片為去年拍攝，今年已未再涉足類似場所。

曾傳昇在今年1月時涉足德州撲克賭場，被士林分局警方逮補，士林地檢署在8月以賭博罪起訴，遭龍隊開除；而今日網路上流傳照片，拍到郭天信、張政禹兩人坐在撲克桌前，龍隊查證屬實後祭出禁賽、罰款。

兩人所屬經紀公司代郭天信與張政禹選手說明如下：

有關網路流傳之德州撲克場合照片，兩位選手承認照片為去年拍攝，兩人的確曾到該協會參與賽事，但今年以來即不曾涉足該類場所。

兩位選手今日已分別向球團及教練團致歉，對於球團處分虛心接受，將深切反省改進。對於此事件引起的風波，兩人深感歉意，也藉此說明正式對外道歉。