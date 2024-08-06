聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／郭天信、張政禹承認打德州撲克 今年已沒再去
味全龍隊繼內野手曾傳昇後，又爆出郭天信、張政禹涉足德州撲克場所，遭到禁賽、罰款，經紀公司也代為聲明指出，兩人對於引起風波感到抱歉，照片為去年拍攝，今年已未再涉足類似場所。
曾傳昇在今年1月時涉足德州撲克賭場，被士林分局警方逮補，士林地檢署在8月以賭博罪起訴，遭龍隊開除；而今日網路上流傳照片，拍到郭天信、張政禹兩人坐在撲克桌前，龍隊查證屬實後祭出禁賽、罰款。
兩人所屬經紀公司代郭天信與張政禹選手說明如下：
有關網路流傳之德州撲克場合照片，兩位選手承認照片為去年拍攝，兩人的確曾到該協會參與賽事，但今年以來即不曾涉足該類場所。
兩位選手今日已分別向球團及教練團致歉，對於球團處分虛心接受，將深切反省改進。對於此事件引起的風波，兩人深感歉意，也藉此說明正式對外道歉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言