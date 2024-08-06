中職／郭天信、張政禹打撲克屬實 龍隊禁賽加罰款

味全龍隊日前才爆出內野手曾傳昇因涉足德州撲克賭場被起訴，也遭球團開除，不料今天又傳出郭天信、張政禹也在德州撲克場所出現，龍隊今天查證屬實後，將兩人下放二軍，並且處以禁賽、罰款。

曾傳昇在今年1月時涉足德州撲克賭場，被士林分局警方逮補，士林地檢署在8月以賭博罪起訴，味全龍隊球團召開紀律委員會，決定終止合約，領隊丁仲緯表示：「對於此事遺憾，也向球迷致歉，後續會加強管理。」

然而今日網路上流傳兩張照片，分別是郭天信、張政禹兩人戴著口罩，分別坐在撲克桌前，背景則有「台灣福爾摩沙撲克競技協會」的字樣。

味全龍球團茲就有球員涉足爭議場所乙事，聲明如下：

一、味全龍球團捍衛棒球產業健康發展之決心，優先於戰績考量，任何球員如有違反規定之不當行為，或涉及不法經司法機關判決定讞者，球團必當依規處置，絕不寬貸。

二、網傳球員郭天信、張政禹涉足爭議場所照片，業經球團查證屬實，並於今日召開紀律委員會決定，就郭員及張員依規定處罰款，且加重處罰於即日起禁賽並下放二軍。至球員曾傳昇日前因涉賭遭檢方起訴，雖未經判決定讞，但曾員遭警方帶回偵訊及遭檢方起訴等節，皆未即時通報球團，種種行徑已構成重大違紀，並影響職棒健康形象，味全龍已先終止與曾員之合約。

三、 味全龍球團再次為未能落實球員生活管理、球員涉足爭議場所致歉，後續將嚴厲整頓球員紀律、加強生活管理與法治教育，並追究相關人員管理責任。