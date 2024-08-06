快訊

中職／傳郭天信、張政禹也打德州撲克 龍隊下放二軍

前SBL球員驚傳酒駕…開車不到200公尺自爆「喝醉了」 上銬逮捕畫面曝光

台美貿易倡議玩真的！戴琪提交報告 有望年底生效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／傳郭天信、張政禹也打德州撲克 龍隊下放二軍

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍郭天信。本報資料照片
味全龍郭天信。本報資料照片

味全龍隊日前才爆出內野手曾傳昇因涉足德州撲克賭場被起訴，也遭球團開除，不料今天又傳出郭天信、張政禹也在德州撲克場所出現，龍隊今天將兩人下放二軍。

曾傳昇在今年1月時涉足德州撲克賭場，被士林分局警方逮捕，士林地檢署在8月以賭博罪起訴，味全龍隊球團召開紀律委員會，決定終止合約，領隊丁仲緯表示：「對於此事遺憾，也向球迷致歉，後續會加強管理。」

味全龍隊張政禹。 聯合報系資料照
味全龍隊張政禹。 聯合報系資料照

然而今日網路上流傳郭天信、張政禹也在德州撲克場所出現，龍隊今天雖無賽事，但在球員異動中，將兩人下放二軍，稍後預計發出聲明。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 巴黎奧運／唐嘉鴻體操銅牌加碼1.5倍 國光獎金目前已發出7790萬元
▪ 羽球／「相信兒子」 李洋父直接買高價4強門票
▪ 羽球／拿金牌後終於可刮鬍子了！ 李洋IG分享燦笑帥照
▪ 拳擊／國際拳總開記者會想批林郁婷 惹毛國際媒體
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金3銅排名31 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

味全龍 張政禹 曾傳昇

延伸閱讀

中職／郭天信狂掃5打點 沒重播看的三分砲轟倒威能帝

中職／陳柏清7局好投、吳念庭連2天開轟 雄鷹擊退獅

中職／「啊啊啊啊啊！」郭天信邊受訪邊追三壘打 求「再給我1局」

中職／全壘打大賽魔鷹受矚目 蔡其昌參戰趣味接力賽

相關新聞

中職／傳郭天信、張政禹也打德州撲克 龍隊下放二軍

味全龍隊日前才爆出內野手曾傳昇因涉足德州撲克賭場被起訴，也遭球團開除，不料今天又傳出郭天信、張政禹也在德州撲克場所出現，...

棒球／近藤兵太郎入選台灣棒球名人堂 成首名外籍人士

被譽為台灣棒球奠基者，在日治時期曾率領嘉義農林打進日本甲子園決賽的教練近藤兵太郎，如今成為首名入選台灣棒球名人堂的外籍人...

中職／李多慧在花蓮過25歲生日 喊話明年也要一起過

韓籍啦啦隊女神李多慧去年來台發展引發轟動，她今年繼續留在台灣發展，人氣穩定上升。她前天過25歲生日，與母親和味全龍球團一起過，非常溫馨。 李多慧連兩年在台灣過生日，生日當天味全龍在花蓮結束與樂天

台南小將赴美參加小馬聯盟世界賽 輝達黃仁勳接待故鄉囝仔

美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽8月9日至14日將在美國賓州華盛頓市開打，台南代表隊已赴美，當地時間8月5日上午參訪輝...

中職／啦啦隊少鹽曬比基尼辣照送自畫簽名球 網：可出圖文書

啦啦隊少鹽加入中信兄弟啦啦隊後，人氣逐漸提升，她也在個人IG發文感謝16萬粉絲支持，並決定送出親自作畫簽名球。 去年8月少鹽向前東家夢想娛樂公司要求終止經紀約，雙方未達成共識，因此少鹽提民事訴訟

棒球／王建民名人堂銅雕揭幕 前洋基教頭托瑞讚大賽型投手

台灣棒球名人堂第11屆入堂名人銅雕揭幕暨特展開幕儀式，今在龍潭名人堂花園大飯店舉行，王建民出席並為自己的銅雕揭幕，前洋基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。