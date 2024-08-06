中職／傳郭天信、張政禹也打德州撲克 龍隊下放二軍

味全龍隊日前才爆出內野手曾傳昇因涉足德州撲克賭場被起訴，也遭球團開除，不料今天又傳出郭天信、張政禹也在德州撲克場所出現，龍隊今天將兩人下放二軍。

曾傳昇在今年1月時涉足德州撲克賭場，被士林分局警方逮捕，士林地檢署在8月以賭博罪起訴，味全龍隊球團召開紀律委員會，決定終止合約，領隊丁仲緯表示：「對於此事遺憾，也向球迷致歉，後續會加強管理。」

味全龍隊張政禹。 聯合報系資料照

然而今日網路上流傳郭天信、張政禹也在德州撲克場所出現，龍隊今天雖無賽事，但在球員異動中，將兩人下放二軍，稍後預計發出聲明。