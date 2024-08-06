聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／傳郭天信、張政禹也打德州撲克 龍隊下放二軍
味全龍隊日前才爆出內野手曾傳昇因涉足德州撲克賭場被起訴，也遭球團開除，不料今天又傳出郭天信、張政禹也在德州撲克場所出現，龍隊今天將兩人下放二軍。
曾傳昇在今年1月時涉足德州撲克賭場，被士林分局警方逮捕，士林地檢署在8月以賭博罪起訴，味全龍隊球團召開紀律委員會，決定終止合約，領隊丁仲緯表示：「對於此事遺憾，也向球迷致歉，後續會加強管理。」
然而今日網路上流傳郭天信、張政禹也在德州撲克場所出現，龍隊今天雖無賽事，但在球員異動中，將兩人下放二軍，稍後預計發出聲明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言