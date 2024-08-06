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棒球／近藤兵太郎入選台灣棒球名人堂 成首名外籍人士

中央社／ 台北6日電
台灣棒球名人堂協會代理理事長趙士強（右起）、王建民、彭誠浩、陳耕元（兒子代領） 、亞洲棒球總會會長辜仲諒、近藤兵太郎（學生代領）、林桂興（女兒代領）晚上出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式，獲頒證入堂。報系資料照
台灣棒球名人堂協會代理理事長趙士強（右起）、王建民、彭誠浩、陳耕元（兒子代領） 、亞洲棒球總會會長辜仲諒、近藤兵太郎（學生代領）、林桂興（女兒代領）晚上出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式，獲頒證入堂。報系資料照

被譽為台灣棒球奠基者，在日治時期曾率領嘉義農林打進日本甲子園決賽的教練近藤兵太郎，如今成為首名入選台灣棒球名人堂的外籍人士。

已故的近藤兵太郎曾在日治時期執教嘉義農林學校棒球隊，並打造1支由日本人、漢人及原住民組成的球隊，在1931年驚奇地打進日本甲子園決賽，即便未能奪冠，但這段過程相當熱血，後來也被拍成電影「KANO」廣為人知，而「天下嘉農」對台灣棒球影響深遠。

今年近藤兵太郎與彭誠浩、王建民、林桂興及陳耕元一同入選台灣棒球名人堂，其中近藤兵太郎是首名入選的外籍人士，在5日舉行的銅雕揭幕儀式中，龜田健代表傳達恩師近藤兵太郎的女兒岩崎芊子感言，「適逢甲子園球場誕生的100週年，非常開心（爸爸）能夠成為台灣棒球名人堂的一員。」

台灣棒球名人堂向中央社記者透露，其實近藤兵太郎一直在候選名單中，不過去年到日本甲子園球場參訪時，從中得到很多相關資料，經過遴選會議討論後，全票通過讓近藤兵太郎入選台灣棒球名人堂。

值得一提的是，除了近藤兵太郎外，這次一同入選的林桂興是目前所知最早打棒球的台灣人，之後他籌組高砂棒球隊、能高團，同時挖掘很多原住民投入棒球，而陳耕元則是近藤兵太郎在嘉農執教的第一批球員，堪稱台灣在日治時期的棒球發展縮影。

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