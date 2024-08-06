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中職／李多慧在花蓮過25歲生日 喊話明年也要一起過

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧過25歲生日。 截圖自李多慧IG
李多慧過25歲生日。 截圖自李多慧IG

韓籍啦啦隊女神李多慧去年來台發展引發轟動，她今年繼續留在台灣發展，人氣穩定上升。她前天過25歲生日，與母親和味全龍球團一起過，非常溫馨。

李多慧連兩年在台灣過生日，生日當天味全龍在花蓮結束與樂天桃猿隊賽事，小龍女啦啦隊到餐廳聚餐，吃到一半應援團團長勛雞端出生日蛋糕，替她慶生。李多慧也用中文許願「味全龍總冠軍」、「希望大家身體健康還要賺錢」，接著李多慧媽媽現身合照。

除蛋糕外，隊員們還準備一鍋「海帶湯」，生日喝海帶湯是韓國習俗，韓國媽媽生產完後，幾乎一個月內都喝海帶湯補身，代表感恩媽媽懷胎辛苦。李多慧媽媽見到大家用心幫女兒慶生，忍不住落淚，李多慧見到媽媽反應後大笑，用手機拍下媽媽感動的樣子。

李多慧也在IG發文寫道，「在台灣度過的第二個生日，第一次來花蓮，大家還在這裡幫我慶生，是個完美的生日。謝謝大家一直以來的喜愛，明年也一起過生日吧！」貼文一出，獲得粉絲滿滿的祝福，啦啦隊慈妹和安芝儇也祝李多慧生日快樂。

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