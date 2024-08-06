台南小將赴美參加小馬聯盟世界賽 輝達黃仁勳接待故鄉囝仔
美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽8月9日至14日將在美國賓州華盛頓市開打，台南代表隊已赴美，當地時間8月5日上午參訪輝達總部，執行長黃仁勳特別利用空檔接待來自故鄉台南的球員。黃仁勳展現親和力，不論是拍照、簽名來者不拒，更即興在總部大廳與球員投接球。
總教練蔡清濬表示，黃仁勳特別準備當地豐盛美食招待代表隊，全程使用國台語與球員聊天，並鼓勵代表隊全力以赴，享受比賽過程。
黃偉今感謝黃仁勳在公務繁忙之際，仍熱情撥冗接待故鄉的囡仔，聽聞黃仁勳酷愛家鄉美食，市府也特別準備台南好禮虱目魚拌麵禮盒，誠摯歡迎他來台南走走，品嘗在地美味小吃。另，台南在地的萬國通路行李箱也特別製作Q版黃仁勳專屬行李箱，轉達台南鄉親的心意。
體育局長陳良乾說，教練以及選手們每天持續辛勤的訓練，相信終將獲得豐碩果實，期許小將們在小馬盃世界賽發揮超群實力，在國際棒球舞台寫下屬於臺台的一頁。南市代表隊的第1場賽事將於8月11日凌晨5時開打，歡迎大家一同加油打氣，祝福代表隊旗開得勝，一路過關斬將，帶著金盃返國。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言