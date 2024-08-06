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台南小將赴美參加小馬聯盟世界賽 輝達黃仁勳接待故鄉囝仔

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽將在餒國開打，台南代表隊參觀輝達總部，致贈黃仁勳台南好禮虱目魚拌麵禮盒。圖／南市體育局提供
美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽將在餒國開打，台南代表隊參觀輝達總部，致贈黃仁勳台南好禮虱目魚拌麵禮盒。圖／南市體育局提供

美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽8月9日至14日將在美國賓州華盛頓市開打，台南代表隊已赴美，當地時間8月5日上午參訪輝達總部，執行長黃仁勳特別利用空檔接待來自故鄉台南的球員。黃仁勳展現親和力，不論是拍照、簽名來者不拒，更即興在總部大廳與球員投接球。

總教練蔡清濬表示，黃仁勳特別準備當地豐盛美食招待代表隊，全程使用國台語與球員聊天，並鼓勵代表隊全力以赴，享受比賽過程。

黃偉今感謝黃仁勳在公務繁忙之際，仍熱情撥冗接待故鄉的囡仔，聽聞黃仁勳酷愛家鄉美食，市府也特別準備台南好禮虱目魚拌麵禮盒，誠摯歡迎他來台南走走，品嘗在地美味小吃。另，台南在地的萬國通路行李箱也特別製作Q版黃仁勳專屬行李箱，轉達台南鄉親的心意。

體育局長陳良乾說，教練以及選手們每天持續辛勤的訓練，相信終將獲得豐碩果實，期許小將們在小馬盃世界賽發揮超群實力，在國際棒球舞台寫下屬於臺台的一頁。南市代表隊的第1場賽事將於8月11日凌晨5時開打，歡迎大家一同加油打氣，祝福代表隊旗開得勝，一路過關斬將，帶著金盃返國。

美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽將在餒國開打，台南代表隊參觀輝達總部，執行長黃仁勳與球員在大廳投接球。圖／南市體育局提供
美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽將在餒國開打，台南代表隊參觀輝達總部，執行長黃仁勳與球員在大廳投接球。圖／南市體育局提供

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